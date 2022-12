UCCI UCCI, È STATO RESPINTO IL RICORSO CONTRO MARCO BUCCI – IL SINDACO DI GENOVA RIMANE IN CARICA: LO HANNO DECISO I GIUDICI DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE, CHE HANNO DATO RAGIONE AL PRIMO CITTADINO – 21 TRA MAGISTRATI, PROFESSORI UNIVERSITARI E NOTABILI LOCALI AVEVANO INVOCATO L’INCOMPATIBILITÀ TRA LA SUA CARICA E QUELLA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I LAVORI AL PONTE MORANDI…

marco bucci giovanni toti inaugurazione nuovo ponte di genova

(ANSA) - Il sindaco di Genova Marco Bucci è eleggibile, dunque rimane in carica. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione civile del Tribunale che hanno respinto il ricorso di 21 cittadini.

A presentarlo erano stati alcuni elettori tra cui l'ex rettore dell'Università Paolo Comanducci, l'ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti e l'ex presidente del Tribunale Claudio Viazzi. Secondo loro, Bucci non poteva essere eletto sindaco per il suo ruolo di commissario straordinario per il viadotto Polcevera. Lo scorso giugno Bucci si è candidato per il secondo mandato in Comune con il centrodestra ed ha vinto al primo turno.

marco bucci 1

Per i giudici "il significato dell'enunciato 'Commissari di Governo' debba riferirsi ai soli Commissari del Governo ex art. 124 cost e 13 L. 400/88 e non già all'incarico di Commissario Straordinario né a quello conferito al dottor Marco Bucci nel 2018". Lo scrivono i magistrati nell'ordinanza con cui hanno respinto il ricorso sulla presunta ineleggibilità del sindaco.

"Vale da ultimo osservare - si legge nel documento - che alle medesime conclusioni del Collegio sono giunti il Pubblico Ministero che ha reso parere nella presente controversia, nonché il Ministero degli Interni Dipartimento Affari Interni e Territoriali". La difesa del sindaco ha sempre sostenuto che trattandosi di commissario straordinario la carica non è in conflitto col ruolo di sindaco.

giovanni toti marco bucci ponte morandi

Anche la procura di Genova, che deve intervenire sempre con un parere nelle cause in materia elettorale, ha sostenuto che non ci sarebbe alcuna incompatibilità perché il ruolo di commissario straordinario è "temporaneo". Gli elettori, rappresentati dall'avvocato Luigino Montarsolo, possono fare appello contro la decisione del Tribunale.

giovanni toti elisabetta canalis marco bucci