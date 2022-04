GLI UCRAINI HANNO LA MEMORIA LUNGA - IL NO DI ZELENSKY AL VIAGGO A KIEV DI FRANK WALTER STEINMEIER, NON È UN CASO: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA È STATO VICE CANCELLIERE E MINISTRO DEGLI ESTERI NEI GOVERNI DI ANGELA MERKEL, LA LEADER PIÙ PUTINIANA D’EUROPA. GLI UCRAINI NON DIMENTICANO LE OTTIME RELAZIONI, PIENE DI CONCESISONI POLITICHE, TRA L’EX CANCELLIERA E “MAD VLAD”. CHE ANCHE GLI AMERICANI RICORDANO BENE…

I tedeschi, come stanno già facendo, s’incazzano e strepitano per il no di Zelensky al viaggio a Kiev del presidente della Repubblica Federale, Frank Walter Steinmeier. Ma, a differenza dei crucchi, in Ucraina hanno la memoria lunga e ricordano che l’attuale presidente non è un politico “immacolato”: è stato vice Cancelliere e ministro degli Esteri nei governi di Angela Merkel. Ha fatto da numero due alla leader che, insieme a Silvio Berlusconi, è considerata la più putiniana d’Europa.

Nessuno dimentica le ottime relazioni, piene di concessioni politiche pur di portare a casa il gas, tra la ex Cancelliera e “Mad Vlad”.

Hanno ricordi di acciaio anche gli americani, a cui Angela Merkel fece ingoiare la costruzione (poi stoppata con lo scoppio della guerra) del gasdotto North Stream 2 che avrebbe dovuto portare il gas dalla Russia direttamente in Germania, bypassando l’Ucraina e il resto d’Europa (i 1222 km di condutture avrebbero dovuto attraversare il Mar Baltico).

BERLINO A KIEV, STEINMEIER RAPPRESENTA TUTTA LA GERMANIA

(ANSA) - "Il presidente Steinmeier è stato da poco rieletto al Bundestag con una grande maggioranza e rappresenta la Repubblica Federale di Germania": lo ha detto oggi un portavoce del governo tedesco. Berlino non ha commentato ulteriormente il rifiuto di Kiev di una visita del capo di Stato tedesco, ma ha confermato nuovamente tutto il sostegno all'Ucraina dello stesso Steinmeier e del cancelliere Scholz.

BERLINO, VISITA STEINMEIER A KIEV SAREBBE STATA IDEA SENSATA

(ANSA) - "Siamo chiaramente e completamente dalla parte dell'Ucraina e la sosteniamo nella sua difesa. Il presidente Steinmeier ha già chiarito che gli dispiace di non poter andare in Ucraina e dispiace anche a me, abbiamo parlato insieme di questo viaggio e mi sembrava un'idea sensata", lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, come riporta un portavoce. Ieri Kiev ha bloccato l'idea di un viaggio in Ucraina del presidente tedesco Steinmeier, a causa delle sue passate posizioni di apertura alla Russia. Il governo ucraino ha però ripetuto un invito al cancelliere Scholz.

SCHOLZ PER ORA NON VA A KIEV,'IRRITANTE' STOP A STEINMEIER

(ANSA) - Il blocco di Kiev di una visita del presidente Steinmeier è stato "irritante", lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz in un'intervista a RBB. Scholz ha anche detto che per ora non andrà a Kiev.

