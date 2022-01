È UFFICIALE: IL VERTICE DI MAGGIORANZA HA RAGGIUNTO L’INTESA PER IL MATTARELLA BIS. I LEADER DI PARTITO NON SI DOVRANNO NEMMENO SCOMODARE A PARLARE CON IL CAPO DELLO STATO (CI HA GIÀ PENSATO MARIO DRAGHI) – RENZI: “IL PAESE È IN SICUREZZA, CON LA SOLIDITÀ DELLA GUIDA” – LA RUSSA: “GLI EFFETTI SUL CENTRODESTRA? QUALE CENTRODESTRA?” - IL TWEET DI LETTA E LA TELEFONATA DI BERLUSCONI

meme su sergio mattarella

Quirinale: intesa maggioranza su Mattarella

(ANSA) - Si è raggiunta un'intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella. Lo confermano fonti di maggioranza. "L' intesa su Mattarella è una grandissima gioia", ha detto Matteo Renzi lasciando la riunione.

Quirinale: Renzi, Paese in sicurezza con guida solida

(ANSA) - "Il Paese è in sicurezza senza assurdità istituzionali, ma con la solidità della guida". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, al termine del vertice di maggioranza.

Stamani son passato qui davanti andando alla Camera ? pic.twitter.com/X6h8cFCN6P — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 29, 2022

draghi mattarella renzi partita di poker

Quirinale: Speranza, Mattarella bis grandissima gioia

(ANSA) - "È una grandissima gioia". Così il ministro della Salute e leader di Leu Roberto Speranza, uscendo dal vertice dei segretari della maggioranza, rispondendo ai cronisti sul Mattarella bis.

Quirinale: Letta twitta foto, grazie Presidente Mattarella

(ANSA) - "Stamani son passato qui davanti andando alla Camera". Con un emoticon sorridente, il segretario dem Enrico Letta posta una foto su twitter con un palazzo sul quale è appeso lo striscione "Grazie Presidente Mattarella".

meme su berlusconi e mattarella

Berlusconi sente Mattarella, sostegno FI per sua rielezione

(ANSA) - Lunga e affettuosa telefonata tra il presidente Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Berlusconi ha assicurato al presidente Mattarella il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione. Lo si apprende da fonti di FI in vista dell'elezione per il Quirinale.

mattarella draghi

Quirinale:Casini,bis Mattarella anche se per lui prezzo alto

(ANSA) - "Chiedo al Parlamento di chiedere a Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell'interesse dell'Italia. Credo che ne vada della dignità e del del decoro delle Istituzioni. Se il Parlamento non è in grado di decidere non può contribuire alla sua delegittimazione continuando una serie di inutili votazioni.

Spero che oggi pomeriggio potremo confermare Mattarella, a cui chiediamo questo supplemento di responsabilità e credo che per lui anche sarà un prezzo molto alto da pagare ma glielo chiediamo nell'interesse del Paese". Lo dice Pier Ferdinando Casini in una dichiarazione alla stampa alla Camera sottolineando di non essere fra quanti "antepongono il proprio interesse personale al bene del Paese".

SERGIO MATTARELLA

Quirinale:La Russa,effetti su c.destra?Quale c.destra?

(ANSA) - "Quale centrodestra?". Così ha risposto ironicamente il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa ai cronisti che gli chiedevano degli effetti sulla coalizione di un mandato bis di Sergio Mattarella al Quirinale.

Mattarella Quirinale Osho Berlusconi