ULTIME DA PALAZZO GRAZIOLI – DA PIÙ DI TRE ORE CIO' CHE RESTA DI SILVIO BERLUSCONI È A PRANZO CON TOTI, GHEDINI E LETTA PER CERCARE UN'ULTIMA MEDIAZIONE CON IL GOVERNATORE FILO-SALVINIANO DELLA LIGURIA – L'OBIETTIVO È NOMINARE CICCIO TOTI E A-MARA CARFAGNA CONSEGRETARI (UNO AL NORD E L'ALTRO AL SUD) PRIMA DELLE PRIMARIE DA CELEBRARE ENTRO 90 GIORNI. SEMPRE CHE IL GOVERNO REGGA DOPO IL 20 LUGLIO - IL RUOLO ANTI-CARFAGNA DI RASPUTIN GHEDINI…

DAGOREPORT

giovanni toti in tuta con berlusconi

Berlusconi ha deciso di fare pace con Giovanni Toti? È in corso da alcune ore un estenuante pranzo tra il Banana e il governatore della Liguria a Palazzo Grazioli: è l'ultimo tentativo di mediazione per arrivare alla riammissione formale dell’ex direttore del Tg4 dentro il partito.

E che riammissione! Giovanni Toti potrebbe diventare consegretario insieme a Mara Carfagna, e la diarchia dovrebbe portare entro 90 giorni a primarie e congresso. Il tutto sarà comunicato nella riunione con i gruppi parlamentari alle 19.30

Al pranzo ci sono anche Niccolò Ghedini, grande sponsor di Toti (insieme al partito di Mediaset Crippa-Confalonieri) e Gianni Letta (anti il Rasputin Ghedini). Ma che succede se il governo cade entro il 20 luglio, ultimo giorno utile per sciogliere le camere e andare a votare a settembre? In quel caso Toti è pronto a far compiere la mutazione genetica a “Farsa Italia”, complice la sovraesposizione mediatica che gli potrà garantire l’amico Mauro Crippa, e a salire sul Carroccio del vincitore. Perché Berlusconi non si decide a lasciare andare il presidente della Liguria tra le braccia di Salvini? Chiedetelo a Ghedini che può vedere la Carfagna come il fumo agli occhi...

PS - Alle 19, 30 Silvio Berlusconi incontrerà a Roma i gruppi parlamentari di Camera e Senato per annunciare il nuovo assetto del partito.

BERLUSCONI CARFAGNA GELMINI

niccolo ghedini gianni letta

gianni letta e berlusconi TOTI MELONI SALVINI TOTI E SALVINI INSIEME A PRANZO A PORTOFINO mauro crippa ANTONIO TAJANI E SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI E GIOVANNI TOTI TOTI RIXI SALVINI TORTA DI COMPLEANNO PER BERLUSCONI NITTO PALMA CARFAGNA