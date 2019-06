ULTIME DAL PD: LO SMANIOSO CALENDA SI CANDIDERÀ SINDACO DI ROMA, COSÌ ZINGARETTI SE LO TOGLIE DALLE SCATOLE - IL SEGRETARIO NON VUOLE FARE IL PREMIER, TROPPE SCOCCIATURE, E PUNTA SU GENTILONI. MA SALA NON SARÀ FACILE DA DOMARE - E RENZI? ORA CHE IL SUO FIDO LOTTI È TORNATO NELLA BUFERA GIUDIZIARIA, DEVE ASPETTARE DI VEDERE CHE FINE FA PALAMARA PRIMA DI FARSI IL SUO PARTITINO DI CENTRO…

MATTEO RENZI E CARLO CALENDA COME AL BANO E ROMINA

DAGONEWS

Quale futuro per lo smanioso Carletto Calenda? A due giorni dal voto già era pronto a fondare un altro partito, salvo poi auto-smentirsi per non spaventare troppo il già fragile Pd. Il prossimo passo è la candidatura a sindaco di Roma, un ruolo che andrebbe benissimo a Zingaretti, che non lo avrebbe come spina del fianco spacca-partito, dove riesce a litigare pure con le piante da interni, ed eviterebbe l'alleanza Renzi-Calenda per questo famigerato partitino che finirebbe solo per ciucciare voti ai dem.

ZINGARETTI CALENDA SIMBOLO PD EUROPEE

L'attuale segretario del Pd comunque non intende candidarsi premier, in barba allo statuto. Preferirebbe un nome come Gentiloni, ma in ballo naturalmente c'è anche il sindaco di Milano Beppe Sala, da alcuni visto come più ''incisivo'' del mite Paolo. Per altri invece ci vuole proprio un ''Salvini di sinistra'', uno che spacchi i social e si sappia muovere in tv. Per ora non c'è: c'era Renzi ma ormai apre bocca e sta antipatico pure a se stesso, c'è Calenda ma non è di sinistra, c'è Sala ma è troppo ricco e meneghino.

matteo renzi e carlo calenda sul rooftop dell hotel bernini a roma

I renziani? Prima di muoversi aspettano di vedere che succede con la procura di Roma. Il caso Palamara potrebbe avere conseguenze sorprendenti visto il coinvolgimento diretto di Luca Lotti, tuttora emissario di Matteuccio. Che prima di ricreare la sua personalissima Margherita da mettere a destra del Pd, deve capire che fine fa il suo braccio destro…

giuseppe sala matteo renzi RENZI LOTTI