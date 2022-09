29 set 2022 14:37

ULTIMO GIRO DI NOMINE A CHIGI - NELLO SCORSO CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI MAIO E GUERINI HANNO FATTO IN "ZONA CESARINI" UNA BELLA INFORNATA DI NOMINE: AL POSTO DI INIGO LAMBERTINI, NUOVO AMBASCIATORE A LONDRA, DI MAIO HA MESSO A CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA BRUNO ANTONIO PASQUINO - GABRIELLA GEMMA ANTONIETTA BIONDI È SISTEMATA AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - ANCHE GUERINI PER NON SENTIRSI DA MENO HA ELARGITO PROMOZIONI E CONFERME PRIMA DI SLOGGIARE