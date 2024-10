9 ott 2024 14:33

UMILIATA E OFFESA, GIORGIA MELONI RILANCIA INVITANDO ZELENSKY A ROMA – LA PREMIER, NON INVITATA ALLA RIUNIONE DI RAMSTEIN SULL’UCRAINA (POI SALTATA PER COLPA DELL’URAGANO MILTON IN USA), PROVA A USCIRE DALL’ANGOLO: DOMANI INCONTRERÀ IL PRESIDENTE UCRAINO PER RIBADIRGLI IL SOSTEGNO ITALIANO (MA AL DI LÀ DELLE PAROLE, COSA PUÒ OFFRIRE?) – A WASHINGTON SI SONO LEGATI AL DITO IL FLIRT A NEW YORK CON IL TRUMPIANO ELON MUSK, LA BUCA RIFILATA A BIDEN E IL VOTO CON L’UNGHERIA IN EUROPA SULLE ARMI A LUNGO RAGGIO…