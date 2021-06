9 giu 2021 17:16

UNDICESIMO COMANDAMENTO: NON SCIALACQUARE - IL PAPA SI È ROTTO DELLE SPESE FOLLI E VUOLE IL BILANCIO IN ORDINE PER IL GIUBILEO DEL 2025: PRIMA HA ORDINATO CHE FOSSERO PASSATI A SETACCIO DUE IMPORTANTI DICASTERI E POI HA POSTO IL VICARIATO DI ROMA SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DEL REVISORE DEI CONTI DELLA SANTA SEDE - NON GLI È ANDATO GIÙ QUEL RIFACIMENTO DI UNA CAPPELLA DEL SEMINARIO MINORE, IN PIENA PANDEMIA E CON LE CASSE IN SOFFERENZA, COSTATO 2 MILIONI...