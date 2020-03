GLI UNICI VERI ENTI DI PROSSIMITÀ SONO BANCHE E POSTE - ISTITUTI PRONTI ALL'ANTICIPO IMMEDIATO DELLA CASSA INTEGRAZIONE, MENTRE LA CATALFO PENSA DI AUMENTARE L'INDENNIZZO PER LE PARTITE IVA, DA FAR ARRIVARE ANCHE QUELLO ATTRAVERSO GLI ISTITUTI BANCARI - LE POSTE INVECE ANTICIPANO IL VERSAMENTO DELLE PENSIONI E SCAGLIONANO I GIORNI

ABI, BANCHE PRONTE AD ANTICIPO IMMEDIATO CIG

antonio patuelli 16

(ANSA) - L'Abi è favorevole ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di poter avere dalle banche un'anticipazione - rispetto al pagamento che riceveranno dall'Inps- della cassa integrazione prevista nel "cura-Italia". Lo si legge in una nota secondo cui "è pronta a rendere immediatamente operativa la precedente Convenzione". I vertici Abi fanno un appello "affinché anche le altre parti coinvolte diano massima e immediata disponibilità a concordare urgentemente le modalità operative".

CATALFO, ALLO STUDIO AUMENTO INDENNIZZO PER PARTITE IVA

(ANSA) - "Sto emanando - annuncia - un ulteriore decreto ministeriale per tutelare tutti gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private. Ora stiamo scrivendo le nuove misure e sicuramente i 600 euro per le partite Iva saranno confermati, anzi è allo studio un aumento. Stiamo prevedendo un indennizzo per tutti, per coprire tutti i lavoratori". Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, a Circo Massimo su Radio Capital, anticipa così lo schema sul quale il governo sta lavorando per far sì che i soldi stanziati per gli italiani in risposta allo chock economico del coronavirus vengano erogati il prima possibile.

bancomat

"Stiamo prevedendo un indennizzo per tutti, e con l'Inps stiamo pensando a un procedimento velocizzato per far arrivare i soldi ai cittadini. Vogliamo farlo attraverso le banche, per chi ha un conto corrente o in contanti per chi non ce l'ha". "Il decreto è stato emanato la scorsa settimana - aggiunge Catalfo - ho già firmato il riparto della Cassa integrazione tra le Regioni. Anche l'Inps sta semplificando le procedure per velocizzare l'erogazione e alle banche sto chiedendo di anticipare la cassa integrazione che poi verrà ripagata dall'Inps, ne sto parlando con l'Abi".

catalfo

PASQUALE TRIDICO NUNZIA CATALFO