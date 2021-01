UNITED STATES OF BIDEN: JOE HA GIURATO COME 46ESIMO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI – IL TRUMPISMO È FINITO (ALMENO A WASHINGTON): KAMALA HARRIS E IL NUOVO COMMANDER-IN-CHIEF HANNO FATTO IL LORO “SOLENNE GIURAMENTO”, NON PRIMA DI UNA SPRUZZATA POP CON LADY GAGA E J-LO, CHE HA PARLATO ANCHE IN SPAGNOLO – MIKE PENCE ACCOLTO COME UN EROE, MENTRE TRUMP ATTERRAVA A CASA SUA IN FLORIDA... - VIDEO

joe biden giura da presidente

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 20 - Joe Biden ha giurato come 46/mo presidente degli Stati Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. "Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti", ha detto Biden pronunciando la formula di rito e diventando a 78 anni il presidente Usa più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. (ANSA).

joe biden bacia la moglie jill dopo il giuramento

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Kamala Harris giura e diventa la prima vicepresidente donna, di origini afroamericane e indiane, della storia americana. Harris ha giurato nelle mani del giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e su due bibbie: una di Regina Shelton, ritenuta da Kamala e da sua sorella Maya una 'seconda madre'; l'altra dell'icona dei diritti civili Thurgood Marshall. (ANSA).

LADY GAGA CANTA ALL INAUGURAZIONE DI BIDEN

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Harris e Sotomayor sono introdotte dalla senatrice democratica Amy Klobuchar. Dopo aver giurato Kamala Harris abbraccia il marito e si rivolge a Joe Biden. (ANSA).

JLo sul palco in spagnolo, 'libertà e giustizia per tutti!'

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Jennifer Lopez ha cantato 'This land is your Land' durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Tutta vestita di bianco, Lopez ha poi parlato in spagnolo gridando: "Libertà e giustizia per tutti!"

barack e michelle obama all inaugurazione di biden

JOE BIDEN GIURA DA PRESIDENTE george e laura bush barack e michelle obama bill e hillary clinto hunter e ashley biden lady gaga canta l inno americano inauguration day joe biden kamala harris george bush, nancy pelosi, barack e michelle obama

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Lady Gaga canta l'inno nazionale americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris.

kamala harrsi giura da vice presidente

doug emhoff e kamala harris prima del giuramento ivanka trump e jared kushner addio alla casa bianca joe e jill biden a messa prima della cerimonia di inaugurazione barack obama kamala harris trasloco in corso alla casa bianca 1 air force one uffici vuoti alla casa bianca 1 joe biden commosso trasloco in corso alla casa bianca uffici vuoti alla casa bianca donald trump lascia la casa bianca donald trump lascia parlare melania il discorso d addio di donald trump donald e melania trump tutto pronto per l inaugurazione bill e hillary clinton inaugurazione biden joe e jill biden arrivano a washington tutto pronto per l inaugurazione lady gaga all inaugurazione di biden mitch mcconnell e la moglie a messa prima dell inaugurazione di biden joe biden e kamala harris arrivano al congresso con marito e moglie michelle e barack obama all inaugurazione di biden kamala harris e il marito doug emhoff a messa prima dell inaugurazione BERNIE SANDERS ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI BIDEN JOE BIDEN BARACK OBAMA KAMALA HARRIS GIURA COME VICEPRESIDENTE LADY GAGA CANTA ALL INAUGURAZIONE DI BIDEN jill e joe biden prima del giuramento mike e karen pence all inaugurazione di biden