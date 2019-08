UOMINI DI BONAFEDE - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA APPROFITTA DEL MOMENTO PER AFFONDARE SALVINI: “INSULTA L’INTELLIGENZA DEGLI ITALIANI. LA LEGA LI HA TRADITI. DOPO AVER GETTATO IL PAESE NEL CAOS, SI PRENDA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ”. LONTANI I TEMPI IN CUI ASPETTAVANO CESARE BATTISTI INSIEME! - POI SI INERPICA IN UNA LODE DI CONTE: “HA DIMOSTRATO DI NON TENERE ALLA POLTRONA E PIÙ DI OGNI ALTRO PREDECESSORE…”

Crisi, Bonafede: Salvini insulta l'intelligenza degli italiani

(LaPresse) - "Dire che Giuseppe Conte 'si auto-stacca la spina' vuol dire insultare l’intelligenza degli italiani. Salvini si metta in testa che gli italiani non sono stupidi: tutti hanno assistito ad una crisi innescata ad agosto per ingordigia di poltrone esponendo il Paese a molteplici rischi. La Lega ha tradito gli italiani e ha scelto di non continuare questa esperienza di governo che stava portando tanti risultati. Adesso, dopo aver gettato il paese nel caos, si prenda le proprie responsabilità. Perché i suoi ministri non si sono ancora dimessi?!". Lo scrive, su Facebook, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

"Sicuramente, chi ha dimostrato di non tenere alla sua poltrona è il Presidente del Consiglio che, più di ogni altro predecessore, ha saputo dimostrare agli italiani e al mondo intero che il cambiamento è possibile e addirittura a portata di mano. Basta lavorare ogni giorno con onestà, competenza, impegno e dignità. È proprio quello che abbiamo fatto in 14 mesi, fino a quando la Lega ha deciso di strappare il contratto di governo. Il discorso di oggi di Giuseppe Conte avvicina il popolo italiano alle istituzioni. La verità delle sue parole mortifica le menzogne pronunciate da chi ha provocato la crisi pur tenendo stretta la poltrona di ministro".

