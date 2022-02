UOMINI DI POCA FED - CON L’INFLAZIONE AL 7%, C’È UNA CRESCENTE SENSAZIONE CHE LA FEDERAL RESERVE USA ABBIA SBAGLIATO STRADA: L’AUMENTO DEI TASSI D’INTERESSE È SCORAGGIANTE PERCHÉ GRAN PARTE DEL MONDO SI È ABITUATO A UN’ERA DI DENARO QUASI LIBERO - L’ESPERIENZA MOSTRA CHE L’INVECCHIAMENTO PORTA AD UN MAGGIORE RISPARMIO, PERCHÉ L’AUMENTO DELL’ASPETTATIVA DI VITA FA SÌ CHE LE FAMIGLIE METTANO DA PARTE PIÙ SOLDI PER LA PENSIONE E I PENSIONATI TENDONO A CONSUMARE LENTAMENTE I LORO BENI...

Articolo di “The Economist” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”, pubblicato da www.startmag.it

Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, una volta ha paragonato la fissazione dei tassi di interesse alla navigazione celeste. Oggi, con i picchi dell’inflazione, c’è una crescente sensazione che la Fed abbia perso la strada.

Sembra che stia per fare un brusco cambio di rotta stringendo la politica monetaria duramente e velocemente. Questa prospettiva ha scosso i mercati azionari e ha portato molte aziende e proprietari di case a chiedersi se l’era dei tassi bassi potrebbe essere finita per sempre.

La realtà è più complessa. Nel breve termine la Fed ha davvero bisogno di darsi una regolata. Ma, come spieghiamo, nel lungo periodo l’invecchiamento della popolazione mondiale manterrà un tetto ai tassi di interesse. Questo indica una spiacevole stretta finanziaria, piuttosto che un ritorno agli anni ’70 – scrive The Economist.

L’aumento dei tassi d’interesse è scoraggiante perché gran parte del mondo si è abituato a un’era di denaro quasi libero. Nessuna banca centrale del G7 ha fissato i tassi d’interesse sopra il 2,5% in oltre un decennio. Nel 1990 erano tutti sopra il 5%.

I finanziamenti a buon mercato sono diventati una caratteristica indelebile delle economie ricche. Ha permesso ai governi di gestire deficit straordinari, ha spinto i prezzi delle attività a livelli astronomici e ha costretto i politici a ricorrere ad altri strumenti, come l’acquisto di obbligazioni e gli assegni di stimolo, per sostenere l’economia durante i rallentamenti.

Ecco perché l’impennata dei prezzi negli ultimi 18 mesi è stata una sorpresa così sgradevole per la Fed e le altre banche centrali. In America l’inflazione dei prezzi al consumo ha raggiunto il 7% e, lungi dall’essere transitoria, sta alimentando i salari, poiché l’idea che le bollette saliranno è stata inserita nelle aspettative delle famiglie e delle imprese.

I salari del settore privato in America sono aumentati del 5% in un anno. A dicembre il consumatore americano medio si aspettava che i prezzi aumentassero del 6% in 12 mesi. Molte di queste tendenze si sentono in tutto il mondo: l’inflazione globale ha raggiunto il 6%.

Di conseguenza, le banche centrali si stanno agitando. Dodici istituti di credito dei mercati emergenti hanno alzato i tassi d’interesse nel 2021. Anche la Banca d’Inghilterra lo ha fatto. Lo ha fatto di nuovo il 3 febbraio, e altri aumenti sono probabili. Gli investitori si aspettano che anche la glaciale Banca Centrale Europea, che non ha aumentato i tassi per più di un decennio, lo faccia due volte quest’anno.

Eppure tutti gli occhi sono puntati sull’America e su Mr Powell. Questo è in parte perché hanno un ruolo dominante nel sistema finanziario mondiale, ma anche perché l’inflazione americana è alta e la Fed è dietro la curva. Per mesi ha stimolato un’economia già molto calda comprando obbligazioni e mantenendo i tassi di interesse allo 0-0,25%.

La Fed dice che prevede di riportare i tassi di interesse a circa il 2% entro il 2024, non lontano dalla maggior parte delle stime del loro livello neutrale, che in teoria non stimola l’economia né la trattiene. Ma poiché la Fed si è trascinata, è cresciuto il rischio che debba andare oltre.

Le aspettative di inflazione più alte rendono l’impulso ad aumentare i prezzi più difficile da sradicare. Per qualsiasi tasso nominale, riducono anche il tasso di interesse reale che i mutuatari pagano, compensando l’effetto della stretta della Fed. Il costo reale del prestito su cinque anni è ancora più basso ora che a metà del 2020.

La prospettiva più probabile è quindi di un anno o più di aumento dei tassi d’interesse in America più forte di quanto la Fed abbia indicato finora. Alcuni esperti prevedono che aumenterà i tassi di 1,75 punti percentuali nel 2022, più che in qualsiasi anno dal 2005.

E per quanto riguarda il lungo periodo? Dopo tutto, la maggior parte dei proprietari di case e delle imprese cercano di prendere in prestito per anni o decenni.

Per una risposta, bisogna guardare oltre Mr Powell alle forze che guidano l’economia. La politica monetaria è ancorata al tasso di interesse neutrale, il prezzo del denaro necessario per bilanciare l’appetito globale di risparmiare con il desiderio di investire. Questa è una variabile fondamentale sulla quale i banchieri centrali hanno poco controllo.

Negli ultimi 20 anni questo tasso neutro sottostante è sceso costantemente man mano che il risparmio e l’investimento si sono scombinati. L’aumento del risparmio globale, causato all’inizio dall’accumulo di riserve nelle economie asiatiche, ha significato che grandi quantità di denaro hanno inseguito qualsiasi rendimento, per quanto scarso o rischioso. Nel frattempo, le aziende malridotte e ammaccate dopo la crisi finanziaria globale del 2007-09 erano riluttanti a investire.

La questione è se queste forze si sono spostate. Da un lato del bilancio, forse un po’ sì. Gli investimenti delle imprese potrebbero entrare in una nuova fase. Dopo la pandemia, hanno recuperato più velocemente di quanto non abbiano fatto dopo la crisi finanziaria. Questo è in parte grazie allo stimolo della pandemia, che ora viene revocato.

Ma riflette anche l’ottimismo sul progresso tecnologico che sta alimentando la spesa per la proprietà intellettuale. Questo ora rappresenta più di due quinti degli investimenti delle imprese americane.

Nel frattempo la transizione all’energia pulita sta creando un bisogno di investimenti pari forse al 60% del PIL nel mondo ricco. Se il tecno-ottimismo dura e il mondo è serio nel combattere il cambiamento climatico, gli investimenti saranno probabilmente più forti negli anni 2020 che negli anni 2010.

Tuttavia l’altro lato del bilancio, il desiderio del mondo di risparmiare, è improbabile che si indebolisca. Da quando Ben Bernanke, uno dei predecessori di Mr Powell, ha notato per la prima volta il “global saving glut”, la crescita delle riserve delle economie asiatiche è rallentata, e alcuni governi hanno accumulato più debito.

Ma la quota degli abitanti del mondo con più di 50 anni dovrebbe passare dal 25% al 40% entro il 2100, e potrebbe salire ancora di più, dato il recente calo della fertilità in India e Cina. L’esperienza mostra che l’invecchiamento porta ad un maggiore risparmio, perché l’aumento dell’aspettativa di vita fa sì che le famiglie mettano da parte più soldi per la pensione e i pensionati tendono a consumare lentamente i loro beni.

SBALZI E CROLLI

Questi fattori stabiliscono una mappa per i tassi d’interesse. Nel lungo periodo, qualsiasi spostamento verso l’alto sarà probabilmente piccolo e, nella misura in cui riflette una ripresa degli investimenti, benvenuto. Tuttavia, da qui ad allora è probabile che ci sia un brusco e potenzialmente doloroso aumento dei tassi.

Il debito mondiale ha raggiunto il 355% del PIL, rendendo le imprese e le famiglie più sensibili anche a piccoli aumenti dei tassi. Ci sono pochi esempi di banche centrali che hanno domato l’inflazione senza che l’economia subisse una recessione. L’ultima volta che l’inflazione americana è scesa da oltre il 5% senza una recessione è stato più di 70 anni fa. Combattere l’inflazione potrebbe portare il mondo al crollo. Se così fosse, la prospettiva che i tassi un giorno torneranno a scendere sarebbe solo una consolazione.