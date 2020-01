URNE PIENE - CODE AI SEGGI E BOOM DI VOTANTI IN EMILIA ROMAGNA. ALLE 19 HA VOTATO IL 58,8%, QUASI IL DOPPIO DELLE PRECEDENTI ELEZIONI. IN CALABRIA SIAMO AL 35%...

SILVIA BIGNAMI, ALESSIA CANDITO e MONICA RUBINO per repubblica.it

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 in Calabria ed Emilia Romagna per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Sono chiamati alle urne 3.515.000 elettori emiliano-romagnoli e 1.959.050 calabresi. E il dato più significativo al momento è quello dell'affluenza. In Emilia-Romagna il dato parziale delle 19 è 59,3 (contro il 30,8 del 2014). In Calabria il dato - sempre parziale - è 35,1 per cento (contro il 34,6).

il confronto tra stefano bonaccini e lucia borgonzoni a cartabianca 1

Anche alle 12 il primo dato sull'affluenza indicava un risultato molto al di sopra delle aspettative, specialmente in Emilia Romagna, dove arrivava sopra al 23% (era 10,7 nel 2014). In Calabria l'incremento era più contenuto: con un'affluenza del 10,5 cento.