URSULA HA UN ALTRO GROSSO OSTACOLO NELLA SUA STRADA ALLA CONFERMA: CHARLES MICHEL – QUEL MERLUZZONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO ODIA (RICAMBIATO) LA VON DER LEYEN E MEDITA LA VENDETTA FINALE PER CHIUDERE UN QUINQUENNIO DI SCAZZI, SGARBI E SGAMBETTI – MICHEL NON CERCA DI PRENDERE IL POSTO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (VISTO IL SUO CARISMA DA OMINO MICHELIN), MA SOLO DI METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE ALLA SUA NEMICA URSULA…

Traduzione dell’articolo di Barbara Moens And Jacopo Barigazzi per www.politico.eu

A Bruxelles si parla di un tentativo del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel di far fuori la sua nemesi, Ursula von der Leyen, potente capo della Commissione europea.

Otto diplomatici dell'UE, funzionari e funzionari governativi nazionali hanno dichiarato a POLITICO di temere che Michel voglia colpire la von der Leyen, dopo un duello e una rivalità durata cinque anni, tentando di ostacolare un potenziale secondo mandato per Ursula.

"Sta facendo impazzire tutti, perché il suo gioco è così ovvio: far inciampare la von der Leyen e sognare il suo stesso incarico di vertice", ha detto un funzionario dell'UE. Al funzionario, come ad altri citati in questo articolo, è stato concesso l'anonimato per parlare apertamente di due delle figure più note dell'UE.

Dietro le quinte, la guerra di potere tra i vertici dell'Unione Europea si è giocata a colpi di pranzi cancellati e dichiarazioni strategiche fuori registro da una parte all'altra di Rue de la Loi. Le tensioni sono emerse in tutta la loro evidenza durante una visita ad Ankara nel 2021, quando Michel si è accaparrato l'unica sedia disponibile accanto al presidente turco, lasciando la von der Leyen relegata su un divano vicino, in quello che è diventato noto come Sofagate. In seguito ha lanciato accuse di sessismo al Parlamento europeo.

Alcuni hanno suggerito che Michel ambisca al ruolo di capo della politica estera dell'UE: succederebbe a Josep Borrell, con il quale ha un buon rapporto. Secondo alcuni degli otto diplomatici e funzionari, la sua strategia consisterà nel avere dialoghi individuali con i capi di Stato, invece di discutere i posti di lavoro più importanti con tutti i presenti, come avviene tradizionalmente in questi casi.

A complicare ulteriormente le cose, c’è il fatto che Michel presiede il Consiglio europeo, sede del processo di spartizione dei posti di vertice che avverrà dopo le elezioni, compresa la decisione dei leader dell'UE che potrebbe vedere la von der Leyen nominata per un secondo mandato.

[…] Nelle ultime settimane, alcuni Paesi europei sono diventati sempre più nervosi riguardo alla reale agenda di Michel. "Molti Stati membri temono che Charles Michel non svolga un ruolo costruttivo, ma persegua piuttosto un'agenda di vendetta personale", ha dichiarato un diplomatico dell'UE, cogliendo l'umore di molti colleghi.

Mentre i funzionari stanno preparando un accordo tra i 27 capi di Stato e di governo sui prossimi presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, nonché sul prossimo capo della politica estera, alcuni temono che Michel stia sfruttando l'occasione per vendicarsi.

Sulla carta, la von der Leyen, 65 anni, è la candidata da battere per la presidenza della Commissione europea. Da quando ha assunto l'incarico nel 2019, la sua reputazione è cresciuta durante la pandemia e l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, mentre Michel è stato oggetto di mugugni, critiche e ridicolo. La sua decisione di lasciare in anticipo il lavoro per candidarsi al Parlamento europeo, prima di fare rapidamente marcia indietro, ha solo aumentato l'irritazione del blocco nei confronti del liberale belga.

Non solo la von der Leyen è in carica, ma il suo Partito, il PPE, è in vantaggio nei sondaggi rispetto alla concorrenza, il che gli consente di mantenere il potere. È anche difficile vedere quale altro candidato abbia la possibilità di scalzarla dal suo posto. In teoria, quindi, la mossa più ovvia sarebbe che Michel facesse un rapido accordo sui posti di comando, assicurando un secondo mandato alla von der Leyen e mettendo a posto il resto del puzzle della leadership. A meno che, naturalmente, non si tenga conto degli altri presunti punti all'ordine del giorno di Michel: ammutinamento e più potere.

"Per lui il paragone con la von der Leyen è fondamentalmente falso e ingiusto", ha dichiarato un altro diplomatico dell'UE. Il team di Von der Leyen ha rifiutato di commentare. Una volta scaduto il mandato di Michel il 1° dicembre, non potrà essere rinnovato e l'ex primo ministro belga non ha una strategia di uscita evidente. Quindi, perché non puntare a un altro ruolo prestigioso a livello europeo? Michel potrebbe avere abbastanza detrattori della von der Leyen pronti a colpire nei giorni che precedono le elezioni europee.

A Bruxelles si è registrata una certa opposizione all'autorità della von der Leyen e al suo stile di leadership centralizzato. La Francia, il cui presidente Emmanuel Macron è una delle voci più importanti al tavolo dei leader, è stata piuttosto schiva nel proclamare il suo sostegno, potenzialmente per ottenere concessioni o come opportunità per riorganizzare il tavolo dei vertici.

Al Parlamento europeo, i socialisti e i liberali, che fanno parte insieme al PPE della coalizione che sostiene von der Leyen, stanno attaccando sempre più la sua potenziale collaborazione con i leader e i partiti di destra. Uno dei diplomatici dell'UE ha detto che con Michel tutto si riduce a "io, io e io".

Ma gli stessi diplomatici dell'UE che hanno detto che Michel è in cerca di vendetta hanno immediatamente giudicato improbabile la sua capacità di ottenere un altro incarico di primo piano. Secondo loro, Michel non avrebbe alcuna possibilità. Tuttavia, secondo loro, è meglio essere sicuri che dispiaciuti.

Pertanto, l'ipotesi attuale è che i 27 leader dell'UE eviteranno il più possibile Michel nella discussione sui posti di vertice quando si incontreranno per le discussioni più formali a Bruxelles il 17 giugno e il 27-28 giugno. Un altro diplomatico dell'UE ha fatto riferimento in modo sarcastico a una frase che il capo dello staff di Michel usa talvolta per cestinare una proposta dei Paesi membri dell'UE. "Non c'è appetito tra i leader dell'UE per questo scenario".

