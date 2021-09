URSULA HA PERSO L'ANGELA CUSTODE - COSA SUCCEDERÀ IN EUROPA DOPO IL VOTO IN GERMANIA? LA PIÙ PREOCCUPATA È LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, URSULA VON DER LEYEN, CHE PERDE LA SPONDA DI ANGELA MERKEL. SE POI IL FUTURO CANCELLIERE FOSSE IL SOCIALDEMOCRATICO OLAF SCHOLZ LEI, POPOLARE E TEDESCA, PERDEREBBE ALTRO PESO POLITICO - PER QUESTO NEI PALAZZI DI BRUXELLES, ANCHE SE NESSUNO LO DICE, TIFANO PER UNA RIEDIZIONE DELLA GRANDE COALIZIONE SPD-CDU, CHE SALVEREBBE CAPRA E CAVOLI

Estratto dell’articolo di Claudio Tito per "la Repubblica"

(…) Se le trattative per il governo tedesco dovessero protrarsi troppo a lungo, magari fino a gennaio o febbraio, tutti i principali dossier dell'Ue rischierebbero di entrare in un gigantesco cono d'ombra. A cominciare dalla riflessione in corso sul Patto di Stabilità e dunque sulle regole che dal 2023 torneranno in vigore sul controllo del debito e del deficit.

Stesso discorso per quanto riguarda il progetto per avviare un sistema di Difesa comune e quindi le sfide che si sono poste davanti all'Ue dopo la crisi afghana e lo schiaffo ricevuto dagli Usa con il cosiddetto accordo Aukus. Per non parlare dell'emergenza migranti cui l'Italia e i Paesi del Mediterraneo riservano un'attenzione costante. (…)

Un contesto che sta facendo scattare l'allarme rosso nei tre Palazzi europei di Bruxelles. Anche perché l'archiviazione della stagione "merkeliana" significa anche l'indebolimento di Ursula Von Der Leyen.

Senza il sostegno della Cancelliera uscente, la presidente della Commissione è già da settimane sotto pressione. Se poi il futuro leader dovesse essere socialdemocratico, lei - popolare - perderebbe ulteriormente peso. E la confusione in Germania si rifletterebbe sempre su di lei in quanto tedesca. Senza contare che nessun premier dei "grandi" viene dal Ppe. Una novità per l'Europa, un colpo per la Von der Leyen. Che, infatti, sta già cercando una sponda con Roma e Parigi per parare la botta. (…)

Per questo, anche se al momento nessuno ha il coraggio di dichiararlo, molti tifano silenziosamente per la replica della "Grosse Koalition".

