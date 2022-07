DAGLI USA ARRIVANO SILURI CONTRO CONTE – ALEC ROSS, EX CONSIGLIERE DI BARACK OBAMA ALLA CASA BIANCA, STRAPPA LA POCHETTE DEL FU AVVOCATO DEL POPOLO: “È VERGOGNOSO, MI RICORDA QUEGLI ITALIANI CHE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE SONO STATI COLLABORATORI DEI NAZISTI” – “DRAGHI? DOVETE ESSERE ORGOGLIOSI DELLA LEADERSHIP CHE AVETE” – “PUTIN UCCIDE TUTTI, RIFIUTARE DI INVIARE ARMI IN UCRAINA È UN TRADIMENTO…”

1 - I SILURI DI ALEC ROSS SU CONTE

Estratto dell’articolo di Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

[…] A Conte arriva un siluro dagli Usa. Alec Ross, già Advisor di Barack Obama alla Casa Bianca, in un'intervista video per il Festival del Sarà di Termoli stronca il leader del M5S: «Conte? Vergognoso, mi ricorda quegli italiani che durante la seconda guerra mondiale sono stati collaboratori dei nazisti contro gli ebrei».

2 - DRAGHI VERO LEADER EUROPEO, CONTE BOCCIATO. PAROLA DI ALEC ROSS

Federica De Vincentis per www.formiche.net

“Se non diamo armi agli ucraini, se non sosteniamo gli ucraini è come se non avessimo sostenuto gli ebrei”. Alec Ross non usa i guanti. In un’intervista ad Antonello Barone per la settima edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul Futuro, in programma in piazza Duomo a Termoli dal 22 al 24 luglio, l’ex consigliere di Barack Obama, noto esperto americano di politiche tecnologiche, dà le pagelle alla politica italiana di fronte alla guerra russa in Ucraina.

VLADIMIR PUTIN E GIUSEPPE CONTE

Promosso a pieni voti il presidente del Consiglio Mario Draghi. “Voi italiani dovete essere orgogliosi adesso della leadership che avete”, dice Ross. A Washington DC il timoniere di Palazzo Chigi è tenuto in grande considerazione, spiega poi. “Dal punto di vista dei miei amici della Casa Bianca chi sono i leader più capaci oggi in Europa? L’Inghilterra con Boris Johnson? No. Macron? No. Olaf Scholz in Germania? No. In realtà è il governo di Draghi”.

MARIO DRAGHI JOE BIDEN

Durissimo invece il giudizio sul leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, reduce da uno scontro aperto con Draghi e tentato da uno strappo alla maggioranza per passare a un appoggio esterno al governo. Il guru tech americano definisce l’ex premier “vergognoso”.

Sotto accusa finiscono “le sue ambizioni” e i suoi “punti di vista sulla guerra Ucraina-Russia”. Ovvero la posizione, difesa a più riprese da Conte e dal Movimento Cinque Stelle, di sostanziale contrarietà all’invio di armi alla resistenza ucraina, su cui si è rischiato un tonfo della maggioranza di governo lo scorso 21 giugno, quando il Parlamento ha votato una risoluzione sulla guerra e il posizionamento dell’Italia.

draghi biden

Per Ross non ci sono vie di mezzo, “Putin uccide tutti”. Rifiutarsi di inviare armi, a suo dire, è un tradimento non lontano da quello perpetrato dai “collaboratori italiani” che, settant’anni fa, “hanno inviato gli ebrei in Germania”.

salvini putin conte

L’affondo di Ross, oggi visiting professor all’Università di Bologna, aprirà il festival di Termoli e sarà commentato dagli ospiti in presenza. Saranno più di trenta a partecipare al dibattito “Verticale italiana. Diritti. Istituzioni. Imprese”. Tra i protagonisti nelle edizioni passate della kermesse, ormai diventata un punto di riferimento per la regione, l’ex premier Romano Prodi e l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini oltre a presidenti di regione, manager, giornalisti e accademici.

MARIO DRAGHI E JOE BIDEN MARIO DRAGHI JOE BIDEN