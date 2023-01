PER USCIRE DALL’ISOLAMENTO PUTIN STALKERIZZA XI JINPING – MOSCA ANNUNCIA CHE IL PRESIDENTE CINESE ANDRÀ A MOSCA IN PRIMAVERA: “UN GRANDE EVENTO”. MA DA PECHINO NON HANNO ANCORA CONFERMATO LA VISITA – XI FINORA HA GIOCATO CON ESTREMA AMBIGUITÀ’: NON HA MAI CONDANNATO L’INVASIONE DELL’UCRAINA, MA HA GARANTITO UNA COPERTURA POLITICA A “MAD VLAD”

Estratto dell'articolo di Guido Santevecchi per www.corriere.it

vladimir putin xi jinping a samarcanda

Xi Jinping è atteso a Mosca, dice il ministero degli Esteri russo. La visita, annuncia l’agenzia Tass, è prevista in primavera ed è già definita dalla propaganda «un grande evento nell’agenda dei rapporti tra Russia e Cina».

Pechino deve ancora confermare: «Manteniamo stretti contatti a vari livelli per promuovere lo sviluppo dei due Paesi, contribuendo allo sviluppo globale pacifico. Per quanto riguarda questa visita in particolare, al momento non ho informazioni da condividere», ha risposto questa mattina la portavoce degli Esteri di Pechino. […]

xi jinping vladimir putin a samarcanda 4

In questa circostanza sembra chiara l’aspirazione di Vladimir Putin di uscire dall’isolamento facendosi vedere al fianco del leader della Repubblica popolare cinese, seconda potenza mondiale.

Il presidente russo ha formulato l’invito il 30 dicembre, in una videochiamata con il collega durante la quale aveva proclamato che le relazioni tra Russia e Cina sono «le migliori nella storia», aveva detto che le due potenze «condividono la stessa visione di fronte a sfide e pressioni senza precedenti da parte dell’Occidente» e aveva concluso: «Ti aspettiamo caro presidente, caro amico, ti aspettiamo la prossima primavera in visita di Stato a Mosca». […]

PUTIN E XI JINPING

Xi non ha mai condannato l’invasione e ha invece denunciato le sanzioni imposte dall’Occidente a Mosca. Ma la Cina ha continuato a definirsi neutrale nel conflitto e a quanto risulta all’intelligence americana non ha inviato agli amici russi forniture militari «letali» (come si definiscono armi e munizioni). […]

Putin però ha sicuramente constatato che la collaborazione «senza limiti» con Xi in realtà ha un confine preciso: l’interesse nazionale cinese a non dare un colpo devastante ai propri affari multimiliardari con Stati Uniti ed Europa. Il Partito comunista cinese è stato ben attento a tener le sue industrie statali al riparo dal rischio di «sanzioni secondarie»: quindi niente armi, niente tecnologia a doppio uso per l’Armata russa in questi mesi di guerra.

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN

Ha pesato però la copertura politica fornita da Xi e sicuramente il notevole incremento cinese nell’importazione di gas e petrolio russo ha dato ossigeno all’economia di Putin stretta dall’embargo occidentale.

Xi finora ha giocato con estrema ambiguità. Dopo aver ricevuto Putin a Pechino lo scorso 4 febbraio, si è ben guardato dal restituire rapidamente la visita avventurandosi a Mosca. Ha incontrato di persona il compagno di blocco anti-occidentale solo lo scorso settembre in campo neutro, a Samarcanda. E in quell’occasione ha imposto a Putin di dichiarare che l’amico cinese aveva «espresso preoccupazione» sulla questione ucraina. Subito, di nuovo, si sono riaccese le speranze di una mediazione cinese (al solito cadute nel vuoto). […]

VLADIMIR PUTIN XI JINPING BY EDOARDO BARALDI

E prima ancora che Xi si degni di andare a Mosca, a Pechino arriverà il segretario di Stato americano Antony Blinken , in una missione esplorativa per preparare un vertice con Joe Biden. L’inviato americano è atteso nel fine settimana. L’annuncio russo della visita di Stato di Xi in primavera, arrivato con notevole anticipo, può creare imbarazzo a Xi, ma tutto sommato può essere anche un favore a Pechino: mette una certa pressione sugli americani.

xi jinping vladimir putin a samarcanda 1 Xi Jinping e Vladimir Putin putin xi jinping PUTIN E XI JINPING XI JINPING E VLADIMIR PUTIN xi jinping vladimir putin vladimir putin 2