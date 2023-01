USELLI PER I GAY! – MICHELE USELLI, CANDIDATO AL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO, STA PUBBLICIZZANDO LA SUA CANDIDATURA SU UN’APP PER INCONTRI OMOSESSUALI, GRINDR– LA CONQUISTA DEL PIRELLONE INTRIGA IL SUO ELETTORATO DI RIFERIMENTO E USELLI SI DIVERTE A GIOCARE CON GLI SLOGAN ELETTORALI A DOPPIO SENSO (“FALLO PER ME, VOTAMI” O “VIENI IN LOMBARDIA”) - LA SUA DESCRIZIONE SULL'APP: "MEDICO SEXY, MI RICANDIDO PER LIBERARE IL SESSO. VOGLIO SBATTERMI PER TE"

C’è sempre una prima volta per tutto, disse l’amico gay all’amico etero. Deve averlo pensato anche Michele Usuelli, candidato al consiglio regionale della Lombardia nella lista civica di Pierfrancesco Majorino, l’europarlamentare Pd su cui ha puntato il centrosinistra per spodestare il centrodestra di Attilio Fontana. Usuelli, consigliere regionale uscente di +Europa (la formazione ultraeuropeista fondata da Emma Bonino), è il primo politico in Italia a utilizzare Grindr, app di incontri omosessuali, per fare campagna elettorale.

Si descrive così, nel profilo cliccabile dagli utenti della piattaforma di proprietà cinese: “Medico sexy e consigliere regionale, mi ricandido a MI, BG e BS per liberare il sesso, la scienza, la vita! Chiedimi ciò che vuoi, voglio sbattermi per te! Il 12 e 13 febbraio vota Patto Civico per Majorino e scrivi Usuelli“. […]

Ora, a tre settimane dal voto del 12 e 13 febbraio, ha scelto i doppi sensi: “Fallo per me, votami!”. Bisogna essere “guasconi”, ha spiegato in un’intervista all’agenzia Adkronos il 18 gennaio. E infatti, dopo qualche giorno di presenza nella app di dating online, tutto contento ha constatato che “il riscontro è stato ottimo: ho intercettato una grande parte dei media italiani”. […]

Titolo: “Vieni in Lombardia”. Seguì, a suo dire, un’ondata di “bigottismo trans-versale”, che lo lasciò solo con il telefonino in mano. Rieletto o no, con la trovata di intrufolarsi su Grindr mal che vada si sarà fatto un sacco di nuovi amici, la cui compagnia potrà fare da consolazione se per caso, ad agguantare l’assessorato alla sanità in un’eventuale giunta Majorino, sarà il virologo Fabrizio Pregliasco, candidato anche lui e auto-candidatosi alla poltrona più ambita della Regione. “Sono l’anti-Pregliasco”, ha ribattuto subito Usuelli. Chi lo metterà in quel posto a chi? Il doppio senso livello Pierino, come piacerebbe a lui, è puramente voluto.

