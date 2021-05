5 mag 2021 18:50

VACCI-NATI PER SVACANZARE – NELLO MUSUMECI SFANCULA LE REGOLE DI FIGLIUOLO E LANCIA L’IMMUNIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE OVER 18 SULLE ISOLE MINORI SICILIANE (L’OK DEL COMMISSARIO È ARRIVATO DOPO) - MA NON È L’UNICA FUGA IN AVANTI DEL GOVERNATORE CHE APRE LE VACCINAZIONI AGLI OVER 50, STUFO DI ATTENDERE GLI INDECISI CHE LASCIANO 250MILA DOSI DI ASTRAZENECA NEI FRIGO: “OK IL VACCINO AGLI OVER 80, MA NON ABBIAMO STRUMENTI COERCITIVI PER CONVINCERE CHI NON VUOLE…”