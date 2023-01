28 gen 2023 18:38

VADE RETRO, CONTE! – BONELLI SFANCULA PEPPINIELLO APPULO E GLI SBARRA LA STRADA ALL’ENTRATA NEI VERDI AL PARLAMENTO UE - COME SE NON BASTASSE IL GELO DEI GIORNI SCORSI, GLI AMBIENTALISTI HANNO PRESENTATO UN DOSSIER DI 16 PAGINE METTENDO IN FILA LE RAGIONI DEL NO: DALL’INNAMORAMENTO PER FARAGE, ALL’ALLEANZA CON LA LEGA, DALLE FOTO DI CONTE CON TRUMP E BOLSONARO AL DECRETO ISCHIA. INSOMMA ALTRO CHE “ERRORI DI GIOVENTÙ”…