5 ott 2022 11:29

VADE RETRO, LULA! - PER VINCERE IL BALLOTTAGGIO IN BRASILE I SOSTENITORI DI BOLSONARO METTONO IN CAMPO ANCHE LE FORZE PIÙ OSCURE - UN TIKTOKER SOSTIENE CHE IL CANDIDATO LULA SIA UN "MAESTRO DELLA CHIESA DI LUCIFERO" - SECONDO VICKY VANILLA "TUTTE LE FORZE DEL MALE SI UNIRANNO" PER FARLO VINCERE - LO STAFF DI LULA È COSTRETTO A SMENTIRE: "NON C'È ALCUNA RELAZIONE TRA LULA E IL SATANISMO. LULA È CATTOLICO E CRESIMATO"