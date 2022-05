31 mag 2022 09:20

VADE RETRO POPULISTI – IL PIZZINO ALL’ITALIA DI GOLDMAN SACHS, CHE IN UN REPORT AVVERTE DEI RISCHI SULLA SOSTENIBILITÀ DEL NOSTRO DEBITO SE ALLE PROSSIME ELEZIONI VINCESSE IL CENTRODESTRA: “L’ITALIA È IL PAESE PIÙ A RISCHIO DI UNA ROTTURA POLITICA, UN CAMBIAMENTO NELLA COALIZIONE AL GOVERNO POTREBBE RAFFORZARE L’INCERTEZZA SULL’IMPLEMENTAZIONE DEL RECOVERY FUND”. GLI AMERICANI POSSONO STARE TRANQUILLI: LA COALIZIONE LEGA-FI-FDI NON ANDRÀ MAI AL GOVERNO DA SOLA PER TROPPI LITIGI. AL MASSIMO LA MELONI SARÀ ANNACQUATA IN UN’ALLEANZA CON IL SOLDATINO DELL’ESTABLISHEMENT, LETTA…