VAFFANBANKA! - ANCHE ALLO SPORTELLO COMANDA MATTARELLA - DOPO LA PRESENZA ALL’ASSEMBLEA DI CONFINDUSTRIA E LA REGIA PER LA NOMINA DI SASSOLI ALLA GUIDA DEL PARLAMENTO EUROPEO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DETTA LA LINEA A 360 GRADI - IL CAPO DELLO STATO STA DIFENDENDO TUTTA L’ITALIA CHE PRODUCE: IN PRIMA FILA A ROMA CON GLI INDUSTRIALI, VENERDÌ PROSSIMO SARÀ A MILANO ALL’ASSEMBLEA DELL’ABI

SERGIO MATTARELLA ANTONIO PATUELLI

(ANSA) - Ci sara' anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdi' 12 luglio a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, per l'assemblea dell'Abi che celebra i 100 anni dell'associazione. L'evento, vedra' come di consueto gli interventi del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria oltre che del presidente Abi Antonio Patuelli che terra' la relazione. Saranno presenti autorita', rappresentanti istituzionali e politici, banchieri e imprenditori

SILEONI FABI

L'assemblea di quest'anno e' anche l'occasione per celebrare i cento anni dell'Associazione, nata a Milano nel 1919. Di qui la scelta di Milano come luogo dell'incontro. L'anniversario e' stato celebrato con l'emissione di un francobollo che riproduce l'Arco degli Argentari,il monumento romano del 204 d.C., luogo simbolo dei commerci dove i cambiavalute romani svolgevano la loro attivita'. I lavori potranno essere seguiti in diretta sul sito Abi www.abi.it e su quello dell'Ansa www.ansa.it.

ignazio visco sergio mattarella

(ANSA) - “La prestigiosa presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'assemblea dell'Abi il prossimo 12 luglio a Milano costituisce un messaggio importantissimo per l'intero settore bancario italiano".

DAVID SASSOLI SERGIO MATTARELLA

Lo dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni secondo cui "il risparmio e l'esercizio del credito sono tutelati dalla Costituzione e il segnale che arriva da Mattarella e' volto, secondo noi, a restituire la necessaria tutela al settore bancario troppo spesso massacrato dagli scandali e poi finito nel tritacarne delle campagne elettorali".

da sinistra legnini zingaretti bonisoli tria salvini carfagna casellati ravasi mattarella

"La prestigiosa presenza di Mattarella verra' colta, in maniera estremamente positiva, non solo dalle banche, ma soprattutto dai 282.000 lavoratori del settore Abi e dai 37.000 dipendenti delle Bcc. In quest'ottica, il prossimo contratto nazionale di lavoro, per il quale e' in corso il negoziato per il rinnovo, dovra' tutelare non solo i dipendenti delle banche, ma anche i clienti" conclude il segretario della Fabi.