27 set 2022 11:35

VAI, E' INIZIATA LA FAIDA NEL CARROCCIO! - MARONI ENTRA A GAMBA TESA SU SALVINI: "È ORA DI UN NUOVO LEADER PER LA LEGA" – DOPO LE STILETTATE DI ZAIA E DEI GOVERNATORI, ANCHE L’EX MINISTRO ATTACCA FRONTALMENTE SALVINI: "IO SAPREI CHI ELEGGERE COME NUOVO SEGRETARIO. MA PER ADESSO NON FACCIO NOMI" – ANCHE DIVERSI DIRIGENTI LOCALI STANNO METTENDO IN DISCUSSIONE LA LEADERSHIP DEL "CAPITONE"…