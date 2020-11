UNO VALE UNO? NO, ''IO SO' IO E VOI…'' - M.FELTRI: I CINQUE STELLE EUROPEI SI SEPARANO E COMUNICANO AGLI OTTO ADDETTI DELLA COMUNICAZIONE CHE SONO TUTTI LICENZIATI. IERI HANNO RICEVUTO IL PREAVVISO: FRA DUE MESI RESTERANNO SENZA LAVORO E SENZA PAGNOTTA. SE NON FOSSE CHE I 5 STELLE IN ITALIA SI BATTONO COME LEONI PER IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (ALTRUI), SI DIREBBE IL PIÙ RAFFINATO DEI MENEFREGHISMI DI CASTA

Mattia Feltri per “la Stampa”

BEPPE GRILLO VOLEVA REFERENDUM PER USCIRE DALL EURO

Non vanno molto bene le cose fra i cinque stelle europei.

Dei quattordici parlamentari eletti a Bruxelles, quattro non sono affatto contenti della politica agricola del Movimento. Ignoravo che il Movimento avesse una politica agricola, ma è un problema mio. Comunque, per essere schematici, c' è una politica agricola ufficiale e una politica agricola di minoranza.

I quattro sostenitori della politica agricola di minoranza non capiscono perché gli otto assunti per tenere la comunicazione comunichino soltanto la politica agricola ufficiale e non comunichino mai l' altra politica agricola, quella di minoranza (sono cose che succedono quando si confonde la linea con la Verità, per cui diventa complicato comunicare due Verità divergenti). Così i quattro di minoranza, seppure senza comunicazione, sono riusciti a comunicare che non pagheranno più lo stipendio agli otto della comunicazione.

ignazio corrao

E gli altri dieci europarlamentari? Bè, non hanno abbastanza denaro per stipendiare una comunicazione di otto dipendenti. Dunque ne licenziano due? Tre? Macché! Uno vale uno! Li licenziano tutti e otto. Ieri hanno ricevuto il preavviso: fra due mesi resteranno senza lavoro e senza pagnotta. Più avanti, si vedrà.

Se non fosse che i cinque stelle in Italia si battono come leoni per il blocco dei licenziamenti (altrui), per la tutela dei più sfortunati col reddito di cittadinanza e in definitiva per la sconfitta della povertà, peraltro già annunciata, ecco, non fosse per questo, che quattordici parlamentari litighino, e dunque caccino otto dipendenti, lo si direbbe il più raffinato dei menefreghismi di casta.

ignazio corrao