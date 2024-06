VANNACCI, CAMBIA MUSICA! – IL GENERALE ARRUOLATO DA SALVINI SI PRESENTA A “L'ARIA CHE TIRA” CON UNA MAGLIETTA CON LA SCRITTA “METTI UNA DECIMA”. E, INTERROGATO SU “L'INNO ALLA GIOIA” DI BEETHOVEN, FA UNA FIGURA BARBINA: “CHI L'HA COMPOSTO? NON SARÀ MICA VIVALDI?” – POI PROPINA IL SUO REPERTORIO ORMAI TRITO: “CONFERMO CHE MUSSOLINI È STATO UNO STATISTA. NON HO NULLA DI CUI SCUSARMI CON LA SIGNORA EGONU…” – VIDEO

VANNACCI, CHI HA COMPOSTO INNO ALLA GIOIA? FORSE VIVALDI

(ANSA) - "Bella domanda...Non sara' mica Vivaldi?". Così Roberto Vannacci a 'L'aria che tira', rispondendo a chi gli chiedeva se sapeva chi avesse composto l'inno dell'Ue, l'inno alla Gioia, di Beethoven.

UCRAINA: VANNACCI, NO AD ARMI OCCIDENTALI SU TERRENO RUSSO

(ANSA) - "La situazione penso sia pericolosa. Non vorrei che qualcuno pensasse di superare la linea rossa che ci consente di riportaci alla diplomazia". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci parlando della situazione della guerra in Ucraina e delle parole di Macron. "Non autorizziamo l'utilizzo di armi occidentali per colpire sul terreno russo perchè sarebbe una brutta spirale".

VANNACCI, MUSSOLINI STATISTA? CONFERMO

(ANSA) - Mussolini era uno statista? "Confermo". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci partecipando a 'L'aria che tira' su La7. "La definizione di statista non è un palmares: è uomo di stato chiunque abbia avuto un ruolo" apicale nello Stato "lo era Stalin, lo è Mussolini".

VANNACCI, FASCISMO? STORIA NON AMMETTE GIUDIZI MORALI MA FATTUALI

(ANSA) - "Io non capisco perché qualcuno si arroga il diritto di dire che io mi riferisco alla Decima post occupazione". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci ribadendo che il suo riferimento alla Decima è sempre all'unità militare prima dell'8 settembre. E a chi gli chiedeva del fascismo e di condannarlo ha replicato: "La storia non ammette giudizi morali ma giudizi fattuali. Io non giudico Napoleone che ha mandato" migliaia di persone a morire. E il comunismo? "Neanche il comunismo, il comunismo ha fallito ovunque è stato implementato".

VANNACCI, NESSUNA LETTERA DI SCUSE A EGONU, HO DETTO OVVIETÀ

(ANSA) - "Non ho mai scritto una lettera di scuse alla signora Egonu: non ho nulla di cui scusarmi" è stato un chiarimento ma "ho detto un'ovvietà: che la maggior parte della gente italiana non è nera. Non ho detto che non è cittadina italiana ma che pur essendo una cittadina italiana ha caratteristiche somatiche che non appartengono alla maggioranza degli italiani". Lo ha detto il generale Roberto Vannnacci candidato indipendente della Lega parlando a 'L'aria che tira' su La7.

VANNACCI A LA7 CON LA MAGLIA 'METTI UNA DECIMA'

(ANSA) - Il generale Roberto Vannacci si è presentato a 'L'aria che tira' su La7 con una t-shirt con la sua immagine con le dita a X e la scritta 'Metti una decima'. "Visto che il Pd mi ha fatto il regalo di fare le maglie con scritto 'Ignoratelo' e mi ha fatto questo regalo...", ha ironizzato.

