VANNACCI, LI MORTACCI! - IL GENERALE ELETTO A BRUXELLES CON LA LEGA NON È INDAGATO SOLO DALLA PROCURA MILITARE PER TRUFFA, ANCHE I PM DI ROMA GLI CONTESTANO L'ACCUSA DI FALSO IN ATTO PUBBLICO - AL CENTRO DELL'INCHIESTA, PRESUNTI RIMBORSI PER CENE (MAI AVVENUTE) INTASCATI DA VANNACCI MENTRE ERA RAPPRESENTANTE DELLA DIFESA IN RUSSIA. LA PROCURA LO ACCUSA DI AVER PERCEPITO ILLECITAMENTE ANCHE DELLE INDENNITA' FAMILIARI, NONOSTANTE LA SUA FAMIGLIA NON SI TROVASSE A MOSCA...

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli per “Il Fatto Quotidiano”

ROBERTO VANNACCI

Anche falso in atto pubblico. Appena arrivato a Bruxelles, il generale Roberto Vannacci ha ancora qualche grana da risolvere in Italia. Perché non c’è solo la Procura militare che ha aperto un fascicolo su di lui indagandolo per truffa.

All’uomo forte della Lega, voluto da Matteo Salvini come candidato di punta alle ultime elezioni europee, il generale conosciuto ai più per l’opera letteraria “Il mondo al contrario”, la Procura di Roma contesta il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I fatti sono gli stessi al centro dell’inchiesta portata avanti dai magistrati militari.

roberto vannacci conferenza alla stampa estera 7

Gli accertamenti sul generale erano nati a seguito di un’ispezione ministeriale, le cui risultanze sono state rivelate, nei mesi scorsi, dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano le verifiche riguardavano, come anche per altri, la gestione amministrativa delle spese sostenute quando Vannacci era rappresentante della Difesa in Russia, tra il febbraio 2021 ed il maggio del 2022. Poi è stato espulso dal Cremlino insieme ad altri 23 diplomatici ed esperti militari italiani, in risposta all’analoga mossa del governo Draghi dopo l’invasione dell’ucraina.

In particolare al centro delle verifiche degli ispettori ministeriali ci sarebbe un’indennità di servizio per i familiari percepita (è il sospetto) illecitamente (perché moglie e figlie non erano a Mosca nel periodo considerato) e pure rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non si sarebbero svolti. Queste le contestazioni degli ispettori al generale per il suo servizio in Russia.

roberto vannacci e la decima mas meme by 50 sfumature di cattiveria

Da una parte dunque c’è la Procura militare che procede per truffa. Dall’altra, in base all’articolo 13 del codice di procedura penale, che riguarda i procedimenti di giudici ordinari e giudici speciali, anche la Procura ordinaria, quella di Roma, ha un fascicolo aperto. [...]

E così il magistrato di Roma, Antonio Clemente, è titolare di un procedimento in cui contesta a Vannacci il reato di falso. Nelle prossime settimane il generale potrebbe anche essere convocato dai pm. [...]

Contattato dal Fatto, l’avvocato Giorgio Carta, legale del generale Vannacci, spiega che tutto è già stato chiarito da tempo. “Non abbiamo notizia formale della chiusura dell’inchiesta amministrativa militare, ma possiamo affermare che le accuse a suo tempo apparse sulla stampa erano infondate e che i fatti sono stati già chiariti con il ministero nel corso dell’interlocuzione amministrativa. [...]”.

salvini e il generale vannacci al comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee

