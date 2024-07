VANNACCI NON SI SMENTISCE MAI E CONTINUA AD AMMICCARE AL VENTENNIO FASCISTA: “IL GRUPPO DEGLI EURODEPUTATI DELLA LEGA È UN BEL MANIPOLO” – IL GENERALE AL CONTRARIO HA INCONTRATO I COLLEGHI DI PARTITO A FORTE DEI MARMI: “PRENDERE LA TESSERA DELLA LEGA? PERCHÉ NO. SE CI FOSSE LA VOLONTÀ DI TRASFORMARE L'ONDA DEI MIEI 562 MILA VOTI IN UN TRAVOLGENTE TSUNAMI IO CI STO” – E SULLE POLEMICHE DEI LEPENISTI SULLA SUA VICEPRESIDENZA DEL GRUPPO DEI PATRIOTI: “AVRÒ MODO DI CHIARIRE CON LORO…”

1. VANNACCI SUI COLLEGHI LEGHISTI: «UN BEL MANIPOLO»

Estratto dal “Corriere della Sera”

vannacci

«Il gruppo degli eurodeputati della Lega è un bel manipolo». Il generale Roberto Vannacci, da Forte dei Marmi, ha descritto così il primo incontro con i colleghi di partito. Il «manipolo», storicamente, era una suddivisione della legione romana, mentre in epoca fascista il più piccolo dei reparti della milizia. […]

2. VANNACCI: “PRENDERE LA TESSERA DELLA LEGA? PERCHÉ NO, SE VOGLIAMO TRASFORMARE I MIEI VOTI IN UNO TSUNAMI IO CI STO”

Estratto da www.lastampa.it

«Con la Lega condividiamo principi e idee. Il partito sta evolvendo, va verso un'idea nazionalista, radicata nelle tradizioni e nell'identità. Idee che condivido. Secondo me questa Lega che viaggia con il vento in poppa ha grandi margini di guadagno come partito nazionalista e sovranista».

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI

Lo dichiara l'europarlamentare Roberto Vannacci nell'incontro a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. A chi chiede se sia pronto a prendere la tessera della Lega, Vannacci risponde: «Perché no. Se ci fosse la volontà di trasformare l'onda dei miei 562 mila voti in un travolgente tsunami io ci sto», aggiunge.

DECIM HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

Vannacci ha anche parlato del gruppo dei patrioti in generale, definendolo «un gruppo non poco influente, non ignorabile, come qualcuno vorrebbe. È il terzo […] per numeri di europarlamentari. […]».

L'europarlamentare nell'incontro a Villa Bertelli ha anche detto: «Avrò modo di chiarire con i colleghi del Rn, che hanno manifestato qualche perplessità sulla mia nomina a vicepresidente del gruppo».

