24 ago 2024 19:24

VANNACCI ORMAI HA DECISO DI INTERPRETARE LA MACCHIETTA DI SE STESSO: “NON MI OFFENDO SE MI CHIAMANO FASCISTA, PERCHÉ IL FASCISMO È FINITO 80 ANNI FA, È COME SE MI DICESSERO NAPOLEONICO” – “LA X MAS ESISTE È UN GLORIOSO REPARTO, ANDREBBE FATTO STUDIARE NELLE SCUOLE” – "LO IUS SCHOLAE? MEGLIO NON DARE LA CITTADINANZA A NESSUNO" - PER CONCLUDERE IN BELLEZZA: “LA CAMICIA NERA PER CHI VIENE NEL MIO PARTITO? NO, PUÒ VENIRE CON LA CAMICIA BIANCA, A PALLINI, COME VUOLE, A ME INTERESSANO I VALORI” (QUINDI È UN PARTITO…)