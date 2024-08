VANNACCI RADUNA LE SUE TRUPPE – DOPO MESI DI AMBIGUITÀ, IL GENERALE ELETTO CON LA LEGA AL PARLAMENTO EUROPEO FA LA SUA MOSSA: L'ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL MONDO AL CONTRARIO” SI TRASFORMA IN MOVIMENTO POLITICO – LA PRIMA FESTA È PREVISTA PER IL 19-20 SETTEMBRE A VITERBO: SI CHIAMERA’ “NOI CON VANNACCI”, A RICHIAMARE “NOI CON SALVINI” – COME DAGO-DIXIT, NEL CARROCCIO IN MOLTI TEMONO CHE IL MILITARE MOLLERA’ SALVINI, PER SCAVALCARLO A DESTRA – VANNACCI NON ESCLUDE NULLA: "I MIEI AMICI CAMERATI EX MILITARI FARANNO QUELLO CHE DEVONO FARE. IO SONO UN..."

1. IL CARROCCIO DI VANNACCI

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “La Stampa”

roberto vannacci al parlamento europeo 2

I leghisti della vecchia guardia, di Roberto Vannacci, si sono sempre fidati poco. Perché incarna troppe idee lontane dallo spirito originario, quello del partito che si fa «sindacato dei territori», e perché temevano, soprattutto, che stesse usando la Lega come un autobus dal quale scendere dopo essere stato eletto in Europa.

Quest'ultima paura, soprattutto, l'avevano condivisa con Matteo Salvini. Lui ci era passato sopra, servivano i voti che l'ex generale poteva portare, ma ora che, come scrive Repubblica, l'associazione culturale «"Il mondo al contrario»" (dal titolo del primo libro dell'ex generale) si sta trasformando in associazione politica, il terribile dubbio deve aver preso anche il leader.

roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

[...] Un evento a Tortolì, in provincia di Nuoro. «Sono andato in Sardegna – dice Vannacci – perché ora sono un uomo politico e voglio diffondere le mie idee». Salvini invece è chiamato a chiudere la kermesse estiva del Carroccio, e sulla questione Vannacci ostenta ottimismo: «Credo che sarà una parte importante del futuro della Lega. Abbiamo la stessa idea di futuro, di tutela dell'ambiente».

D'altronde, mettersi alla testa di un partito e organizzare la macchina politica è affare assai complicato. Vannacci vuole davvero farlo? L'ex generale, a domanda diretta de La Stampa, risponde così: «Sa come si mangia un elefante? Un boccone alla volta». Non nega. Anzi, conferma l'ambizione – o l'appetito, in questo caso – di voler essere qualcosa di più di un «europarlamentare indipendente» eletto con il Carroccio. Leader da subito? «No, la notizia mi ha fatto ridere».

Il tempo, evidentemente, non è ancora maturo. Vannacci sembra volersi tenere aperte tutte le strade. Non sa come andrà il tentativo dell'associazione "Il mondo al contrario". Ha la sua benedizione, ma per ora preferisce osservare da lontano come si evolverà. Ora quindi, con prudenza, per l'ex generale è meglio prenderne le distanze: «È qualcosa di esterno a me», sostiene. Eppure, il presidente Figliomeni e altre figure apicali dell'associazione sono suoi amici. Anzi, «sono dei camerati, lo scriva», si premura Vannacci, «perché hanno militato con me nell'Esercito per più di 25 anni. E io sono il loro ispiratore, il loro messia».

Insomma, se vogliono fare politica con il nome del suo primo libro e il suo placet, «faranno quel che devono fare, non posso dire cosa succederà. È una cosa che sta evolvendo e della quale io non ho il manometro in mano». Per adesso, conclude, «questo progetto non è ancora nato, non si è configurato, non ha ancora le fondamenta. Oggi – sottolinea – sono indipendente nella Lega, ho anche detto che potrei prendere la tessera di partito, ma "Il mondo al contrario" è un'associazione che farà il suo corso».

ROBERTO VANNACCI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - MEME BY MACONDO

Salvini sembra prenderla con filosofia. Dal palco di Cervia dice ai militanti che «nessuno pretende che Vannacci diventi leghista». Ricorda che l'ex generale «si è candidato da indipendente», ma con lui «è iniziato un percorso comune e penso che farà un lungo tratto di strada con la Lega». Quanto lungo sia questo tratto di strada si vedrà.

Il timore, tra i fedelissimi del leader, è che Vannacci abbia fissato come traguardo quello delle prossime elezioni politiche. A quel punto – ragionano – metterà sulla bilancia la sua esperienza al fianco dei leghisti al Parlamento europeo e le eventuali fortune dell'associazione di cui sarebbe, a sentir lui, «il messia». E per quel giorno, magari, la bolla di consenso da 500 mila voti potrebbe anche essersi sgonfiata. Ma se non fosse così? «Avremmo un competitor a destra che abbiamo allevato tra le nostre file», dice amaro un fedelissimo di Salvini. [...]

2. PROVE DI PARTITO PER VANNACCI

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

roberto vannacci al parlamento europeo

Doveva essere solo un’associazione culturale e invece, dopo mesi di ambiguità, ecco l’ammissione: il Mondo al contrario, che già a gennaio aveva aperto il tesseramento, «si appresta a divenire una realtà anche politica», scrivono sul proprio sito. Sarà il partito della X di Roberto Vannacci? Un correntone dentro la Lega?

C’è anche la prima festa programmata: 19-20 settembre a Viterbo, la “Noi con Vannacci”, nome che fa il verso alla “Noi con Salvini” di leghista memoria, primo tentativo del “Capitano” di sfondare al sud.

Il generale eletto in Europa con il Carroccio sta tessendo da tempo la sua personale tela. Dando in parte ragione ai timori di chi, in via Bellerio, metteva in guardia il segretario federale: «Vannacci ci userà come un taxi», era il refrain dei parecchi malpancisti […]

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI

Dopo la trovata della campagna elettorale del generale sulla Decima Mas – corpo tristemente famoso per le brutalità commesse contro i partigiani –, l’europarlamentare ha continuato imperterrito a pubblicizzare la ormai tornata famosa X, con ripetuti richiami e gestualità alla Decima e alla sua effige in latino. Il tutto condito da chiari richiami alla terminologia neofascista, da “me ne frego” all’esaltazione del “cameratismo”.

Neofascismo sì, ma politicamente corretto, sempre attento a non dire apertamente ciò che è chiaro a tutti. Nel mentre gli “amici del nordest”, come si definiscono, organizzano iniziative pubbliche con anche un simbolo di partito, o movimento, sempre la X su sfondo arancione e la scritta Vannacci.

roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

Il presidente del Comitato, il colonnello in congedo Fabio Filomeni, si fa le domande e si risponde da solo, dicendo e non dicendo: «Quale sarà il futuro del Comitato? La risposta certa può darla solo lo scorrere del tempo », ha scritto sul Corsaro della Sera, pubblicazione quindicinale friuliana diretta da Marco Belviso, personaggio che a Udine fa eventi con Vannacci stesso, prima e dopo l’elezione; ma anche con Roberto Fiore e Forza Nuova per dire “Basta Islam”.

[…]

Il vannaccismo è insomma un mondo a sé, pronto a lanciare la propria opa a destra, rimasticando schemi retorici che Lega e FdI hanno in parte annacquato: “patriottismo”, “identità”, battaglia aperta contro l’immigrazione e la fantomatica teoria gender, contro le lobbies (e pensare che il Vannacci deputato ha fatto due riunioni registrate, finora, con delle note realtà “francescane” come Assarmatori e Costruttori europei d’automobile), amicizia con la Russia, critiche alla Nato. […]

