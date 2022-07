VANNO BENE GLI IMPRENDITORI E I SINDACI, MA VOI CI CREDETE CHE UN CLOCHARD SI PREOCCUPI DELLA PERMANENZA DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI? – LA PROPAGANDA (PARDON, LO “SPIN”) DI PALAZZO CHIGI STA RAGGIUNGENDO VETTE ALTISSIME. L’ADNKRONOS INTERCETTA UN BARBONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-MARIOPIO: “DRAGHI FA LA DIFFERENZA. PER NOI VEDO UN’ATTENZIONE CHE PRIMA NON C’ERA…”

(Adnkronos) - "Draghi fa la differenza per tutto il Paese. L'Italia ha recuperato prestigio e credibilità con lui. Io che sono un barbone lo vedo, c'è un'attenzione verso di noi da parte dei servizi del Comune che prima non c'era ed è anche merito di Draghi".

A parlare all'Adnkronos è Emanuele, un clochard che vive in piazza San Silvestro e che partecipa alla manifestazione a favore del presidente del Consiglio Mario Draghi organizzata a Roma.

2 - MANIFESTAZIONI DA MILANO A ROMA: FIDUCIA AL PREMIER, RESTI A PALAZZO CHIGI

Alessandra Arachi per il “Corriere della Sera”

ROMA Si sono mobilitati a Roma, Milano, Torino, Firenze. Un unico obiettivo: dire a Mario Draghi di rimanere alla guida del Paese. Centinaia e centinaia di persone per manifestazioni che sono state organizzate in una manciata di ore, grazie alla determinazione di un ragazzo, Manfredi Mumolo, che ha 20 anni, studia Scienze Politiche ed è un attivista di Italia Viva.

C'erano i partiti nelle piazze, quello di Renzi, e poi Azione, e +Europa, a Milano e a Torino pure il Partito democratico. Ma c'erano anche cittadini comuni, a Roma persino un senza tetto che plaudiva Draghi per la sua sensibilità per chi vive ai margini.

Nella capitale la manifestazione si è tenuta in piazza San Silvestro, a poche decine di metri da Palazzo Chigi.

A Milano i manifestanti erano davanti al palazzo del Comune, in piazza della Scala, lì dove in un primo momento avrebbero dovuto manifestare anche gli esponenti di Fratelli d'Italia, un flash mob - anche questo improvvisato - con obiettivo contrario: andare al voto subito.

Alla fine il flash mob si è tenuto davanti alla prefettura e lì si sono ritrovate alcune decine di persone guidate da Ignazio La Russa, vice presidente del Senato, da Daniela Santanchè, coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia, e dall'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato della Regione Lombardia.

Per le manifestazioni pro Draghi sono stati scelti i luoghi istituzionali per un obiettivo che punta a sostenere l'istituzione. A Torino i manifestanti erano sotto Palazzo di Città. A Firenze davanti a Palazzo Strozzi. Nella città della Mole c'erano anche esponenti di «Buona Destra», accanto al sindaco del Partito democratico Stefano Lo Russo.

A Roma la manifestazione più numerosa, con i big dei partiti. Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Iv, Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno, e Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, il partito che per il premier ha lanciato anche una petizione, centomila le firme raggiunte.

«Ci sono tante sfide da affrontare e ci serve la guida di Draghi», ha detto Boschi. E ha poi aggiunto: «Se però non troveremo una soluzione da qui a mercoledì la strada alternativa è solo quella del voto».

Per Azione c'era il leader, Carlo Calenda, deciso e combattivo: «In questa piazza ci sono gli italiani che si sono stufati di vedere un governo serio e un presidente del Consiglio, considerato l'italiano più autorevole nel mondo, messi in discussione da un gruppo di scappati di casa, i 5 Stelle, e un gruppo di irresponsabili, Lega e Forza Italia, ormai un partito unico che parla di elezioni».

Per +Europa sono scesi in piazza il presidente Riccardo Magi e il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. Che ha analizzato: «Di andare al voto non c'è nessuna paura - dice Della Vedova - se non si va adesso si va tra 6 mesi, ma rinunciare alla leadership di Mario Draghi con mesi di anticipo sarebbe incomprensibile all'estero e controproducente in Italia».

A Milano cartelli originali. Come quello di un drago pompiere, con tanto di elmetto rosso, che non usa mezzi termini: «Draghi deve restare per il bene del Paese». Dello stesso tenore tutti gli altri striscioni che colorano la piazza della Scala. È scesa in piazza anche una ragazza ucraina, fasciata dalla bandiera del suo Paese, ci ricorda l'orrore della guerra e auspica la pace, e non ha dubbi con il suo striscione: «Draghi è la risposta». C'era anche chi contestava davanti a Palazzo Marino, qualche nostalgico no-vax improvvisato no-Draghi: sono stati subito emarginati.

