3 lug 2024 19:10

VATICANO ALLA CANNA DEL GAS - LA SEGRETERIA DI STATO, PRIVATA DEL FONDO SOVRANO CHE AMMINISTRAVA, FATICA A PAGARE PERSONALE E A MANTENERE LE 187 NUNZIATURE. E PAROLIN SI È RIVOLTO A SOCIETÀ SPECIALIZZATE IN VENDITE IMMOBILIARI PER LE SEDI DI PARIGI E DI VIENNA - PARE CHE LE VENDITE RIGUARDERANNO ANCHE NUNZIATURE SITUATE IN PAESI ASIATICI, COME GIÀ QUELLA DI TOKYO CEDUTA PER 200 MILIONI DI DOLLARI - IN ITALIA LA SANTA SEDE NEL 2023 POSSEDEVA 4.072 UNITÀ IMMOBILIARI, MOLTE ALIENATE E PERSINO SVENDUTE. A VANTAGGIO DI CHI, PER IL MOMENTO NON È DATO SAPERE…