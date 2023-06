5 giu 2023 09:43

IL VATICANO FA LA SUA MOSSA PER LA PACE – IL CARDINAL MATTEO ZUPPI, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E INVIATO SPECIALE DI BERGOGLIO PER PORRE FINE AL CONFLITTO, OGGI E DOMANI SARÀ A KIEV. L’OBIETTIVO È “ASCOLTARE LE AUTORITÀ CIRCA LE POSSIBILI VIE PER RAGGIUNGERE UNA GIUSTA PACE”