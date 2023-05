IL VATICANO SI MUOVE, NONOSTANTE ZELENSKY – IL SEGRETARIO DI STATO, PIETRO PAROLIN, CONFERMA CHE LA SANTA SEDE HA INTENZIONE DI ANDARE AVANTI PER RAGGIUNGERE UN NEGOZIATO: “NON POSSIAMO ACCETTARE PASSIVAMENTE CHE LA GUERRA CONTINUI. DOBBIAMO TENERE A MENTE CHE IL POPOLO UCRAINO SOFFRE E INTRAPRENDERE INIZIATIVE PER CREARE UNA PACE GIUSTA. FAREMO IL NOSTRO COMPITO”

pietro parolin

Estratto da www.repubblica.it

Parolin, "la Santa Sede farà la sua parte per la pace giusta"

"Purtroppo la guerra in Ucraina ci dimostra che la ricerca appassionata di una politica di comunità e il rafforzamento delle politiche multilaterali sembrano ormai memorie del passato, sembra di assistere al triste tramonto del sogno di pace", afferma il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, prendendo la parola al summit del Consiglio d'Europa di Reykjavik.

"Non possiamo accettare passivamente che una guerra di aggressione continui. Dobbiamo tenere a mente che il popolo ucraino soffre" e intraprendere "iniziative per creare una pace giusta per l'Ucraina. La Santa Sede continuerà a fare il proprio compito", ha proseguito Parolin.

INCONTRO BERGOGLIO ZELENSKY BY CARLI IL RISIKO DI BERGOGLIO CON ZELENSKY - MEME BY EMILIANO CARLI volodymyr zelensky richard gallagher

papa francesco volodymyr zelensky 1