2 set 2021 09:55

VATTIMO FUGGENTE: "IO E CACCIARI FILOSOFI DEI NO VAX? MACCHÉ, È UN DIBATTITO CHE SI SVOLGE TRA QUATTRO GATTI, CI LEGGONO SOLO GLI INTELLETTUALI - LA PROTESTA DEI NO VAX E DEI NO PASS E’ UNA LOTTA CIVILE IMPORTANTE. HANNO LA COSTITUZIONE DALLA LORO PARTE. NON È POSSIBILE ORDINARE UN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER TUTTI SENZA..." – LA RIVELAZIONE: “IO MI SONO VACCINATO. MA SUI VACCINI NON SI E’ DISCUSSO ABBASTANZA”