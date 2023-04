RENZI COME BIN SALMAN: IL NUOVO STATUTO DI ITALIA VIVA TRASFORMA MATTEONZO NELLO SCEICCO DEL PARTITO! – ALTRO CHE METTERE IN SECONDO PIANO LA POLITICA, COME SEMBRAVA DOPO LA NOMINA A DIRETTORE DEL “RIFORMISTA”: IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD DIVENTERÀ IL PADRONE ASSOLUTO DI ITALIA VIVA – “DOMANI”: “UN PARTITO ACCENTRATORE GESTITO DA UN UOMO SOLO AL COMANDO. DAL DOCUMENTO EMERGE UN DEFICIT DEMOCRATICO NON INDIFFERENTE”