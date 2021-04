9 apr 2021 18:47

VECCHIONE, LA FESTA È FINITA! – FRANCO GABRIELLI BANG! BANG!: “È IL MOMENTO DI DARE VITA A UN’AGENZIA AD HOC PER LA SICUREZZA CIBERNETICA, CHE NON PUÒ PIÙ ESSERE AFFIDATA AL DIS” - “IL COMPARTO DELL’INTELLIGENCE HA FATTO MOLTO IN QUESTO PERIODO, HA SVOLTO UNA FUNZIONE IMPORTANTE DI SUPPLENZA, MA FORZANDO QUESTA MODALITÀ, CHE SECONDO ME DEVE STARE FUORI DAL COMPARTO DELL’INTELLIGENCE…” - VIDEO