VEDI CAROCCI E POI UNO SI BUTTA A DESTRA! - IL BOSS DEL CINEMA AMERICA (E DINTORNI) JE L’HA FATTA: IL SINDACO GUALTIERI, MARTELLATO DA ZINGARETTI E FRANCESCHINI, SMOLLA AL PRINCIPE SUL PISELLO 250 MILA EURO PER ORGANIZZARE LE SUE ARENE – I CONSIGLIERI DI DESTRA SI SVEGLIANO: “SONO PERSONE CHE OCCUPANO ABUSIVAMENTE UNO SPAZIO PRIVATO E ALLE QUALI AFFIDIAMO, SENZA BANDO, 250.000 EURO DI SOLDI PUBBLICI, ADDIRITTURA DOPO CHE QUALCUNO DI LORO (CAROCCI) AVREBBE MINACCIATO IL SINDACO..." - IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, RAMPELLI: "LA LEGGE PER GLI ALTRI SI APPLICA, PER GLI AMICI SI INTERPRETA. PRESENTERÒ UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE"

1. CINEMA AMERICA, RAMPELLI (VPC-FDI): NO A FONDI SENZA BANDO E SOTTO RICATTO. NEANCHE NELLA PRIMA REPUBBLICA

Comunicato stampa di Fabio Rampelli

Carocci

“L’inaccettabile ricatto a cui si è piegato il sindaco Gualtieri risponde a tutti i requisiti della sinistra di lotta e di governo.

Occupi palazzi speculando sull’assenza di case invece di aumentare offerta alloggiativa? Il sindaco fa la sanatoria. Occupi intere aree dismesse spacciando droga e vendendo cibo e alcool evadendo le tasse? Il sindaco tollera e non interviene.

fabio rampelli foto di bacco (1)

Occupi la sala consiliare pretendendo i fondi per autofinanziare le tue campagne cinematografiche? Il sindaco ti regala in contanti 250 mila euro. Poi è bello sentirli parlare di legalità e rispetto della legge. Che per gli altri si applica per gli amici s’interpreta. Sulla legittimità di questo atto, mi auguro ci sia un’indagine della Corte dei Conti per danno erariale mentre sul fronte nazionale chiederò un’audizione del sindaco Gualtieri in commissione e presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi”. E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

Il Cinema in Piazza ottiene l'appoggio di Gualtieri: ok ad un finanziamento da 250mila euro

Estratto dell’articolo di Valerio Valeri per www.romatoday.it

Carocci Conte

Dopo la lunga trattativa andata in scena lo scorso venerdì 26 maggio nell'ufficio del capo di gabinetto di Gualtieri, i ragazzi del Cinema America ottengono il tanto atteso finanziamento da parte del Comune: 250.000 euro per sostenere una buona parte delle spese (già anticipate) per realizzare la nona edizione del "Cinema in piazza".

La commissione cultura, presieduta dalla dem Erica Battaglia, si è espressa positivamente sulla delibera di giunta che nel pomeriggio del 31 maggio darà definitivamente il via libera a due finanziamenti: uno da 198.000 euro per la partecipata Fondazione Cinema per Roma, ente di diritto privato in controllo pubblico e 250.000 euro per la Fondazione Piccolo America, ente privato nato a dicembre 2022 dall'esperienza decennale dei ragazzi che nel 2012 occuparono il Cinema America e oggi gestiscono anche la Sala Troisi a Trastevere.

michela de biase dario franceschini foto di bacco

La riunione del 31 maggio, convocata nel tardo pomeriggio del 30, arriva a pochi giorni da quella che in molti hanno definito come una vera e propria occupazione degli uffici del sindaco Gualtieri da parte di Valerio Carocci, presidente della Fondazione e "frontman" dei ragazzi del Cinema America. […]

Così, dopo l'uscita dello stesso Carocci che all'indomani della lunga trattativa in Campidoglio ha riferito del rinnovato impegno da parte di Gualtieri, la commissione cultura si è riunita in tempi stretti (come ammesso in apertura anche dall'assessore Miguel Gotor) a 48 ore dall'inizio dell'edizione 2023 del Cinema in Piazza, permettendo alla giunta di dare l'ok definitivo al finanziamento. […]

nicola zingaretti Carocci

Il consigliere Stefano Erbaggi (FdI) ha votato contro: "Non concepisco una convocazione del genere che unisce due argomenti opposti - ha detto - perché da una parte c'è una realtà istituzionale e inattaccabile, mentre dall'altra c'è una fondazione composta da persone che occupano abusivamente uno spazio privato e alle quali affidiamo, senza bando, 250.000 euro di soldi pubblici, addirittura dopo che qualcuno di loro avrebbe minacciato il Sindaco, fatto tra l'altro non smentito da nessuno. […]".

valerio carocci

Anche l'ex sindaca Virginia Raggi ha condiviso le perplessità del centrodestra: "Abbiamo dovuto leggere i documenti di notte - esordisce - tra l'altro incompleti. Non c'è una comparazione di spese, non sappiamo se la cifra decisa per il Cinema in Piazza sia consona rispetto a quella stabilita per la Fondazione Cinema per Roma".

Francesca Barbato (FdI), che non ha partecipato al voto, ha definito la commissione del 31 maggio "una trappola politica, perché si è messo tutto insieme nello stesso calderone, continuando a legittimare situazioni di illegalità e abusivismo".

valerio carocci nicola zingaretti Carocci valerio carocci valerio carocci foto di bacco

roberto gualtieri foto mezzelani gmt 224