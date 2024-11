29 nov 2024 17:47

LO VEDI, RIECCO MARINO – L’EX SINDACO DI ROMA, ORA EUROPARLAMENTARE DI AVS, A “UN GIORNO DA PECORA” SPUTA VELENO SUL PD, IL SUO EX PARTITO: “CI VUOLE UN MEDICO BRAVO, UN GRANDE PSICHIATRA. DA UN LATO SCHLEIN DICE DI INVESTIRE SULLA SANITÀ, MA POI IN EUROPA SI VOTA SPOSTANDO LE RISORSE DEL PNRR PER LA SANITÀ PUBBLICA PER ACQUISTARE MISSILI E BOMBE” – SU UNA SUA CANDIDATURA AL CAMPIDLOGLIO NEL 2026: “MI VOLETE MALE, UNO PUÒ SEMPRE CAMBIARE IDEA MA IN QUESTO MOMENTO NO…”