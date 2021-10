1 ott 2021 20:13

VEDO NERO - LA PROCURA DI MILANO APRE UN’INDAGINE SU FRATELLI D’ITALIA PER FINANZIAMENTO ILLECITO E RICICLAGGIO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’INCHIESTA DI FANPAGE – I PM PUNTANO A FAR LUCE SULLA VICENDA AL CENTRO DEL SERVIZIO, RELATIVA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI PER LE AMMINISTRATIVE DI MILANO. NELL’INCHIESTA SONO CITATE DALL’EUROPARLAMENTARE CARLO FIDANZA DELLE “LAVATRICI” PER IL “BLACK” (CIOÈ SOLDI IN NERO)… - VIDEO