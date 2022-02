I VELENI DI FERRONI - CHI L’AVREBBE MAI DETTO: IL MINISTRO MARTA CARTABIA HA ATTIVATO L’ANTISPAM SULLE MAIL GIUSTIZIA.IT, E HA MESSO IN DIFFICOLTÀ L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - I POLITICI INNAMORATI ATTESI ALLA GALLERIA BORGHESE - COLNAGO FA PEDALARE COLAO - LA CASELLATI ACQUISTA IL CODICE DI SAN LEUCIO

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Marta Cartabia

LA MINISTRA CARTABIA METTE IN SPAM LE E-MAIL DELL’ANM

Chi l’avrebbe mai detto: il ministro Marta Cartabia ha attivato l’antispam sulle mail giustizia.it e così ha messo in difficoltà l’Anm, l’Associazione nazionale magistrati. Se ne è parlato all’ultimo direttivo dell’Anm, diffuso dalla benemerita Radio Radicale.

GIUSEPPE SANTALUCIA

Tanto da dover far nascere “Anm comunica” per riuscire ad informare tutti gli iscritti senza incorrere nelle forche caudine telematiche. Comunque, nella lunga giornata di lavori si è parlato anche di convenzioni e tariffe scontate sui treni a lunga percorrenza, oltre che di polizze assicurative Unipol studiate su misura per i magistrati.

Da applaudire la scelta dell’Anm di garantire la trasmissione della riunione del direttivo con la diretta radiofonica, un vero e proprio esempio di trasparenza. Sono poche le organizzazioni che lo fanno.

***

galleria borghese

POLITICI INNAMORATI ATTESI ALLA GALLERIA BORGHESE

Alcuni politici innamorati già hanno messo in agenda un appuntamento particolare, in occasione della festa del 14 febbraio. La meta? La Galleria Borghese. Già, perché c’è “un’intera settimana dedicata al tema dell’amore: in occasione di San Valentino, dal 12 al 18 febbraio la Galleria Borghese organizza un programma di iniziative speciali per celebrare con i suoi visitatori la festa degli innamorati”, come si legge nella mail di presentazione dell’evento.

galleria borghese

Nel pomeriggio il museo offrirà “un percorso guidato alla scoperta dei racconti d’amore racchiusi nei capolavori della pinacoteca, situata al primo piano: dalla travolgente passione tra Venere e Adone agli inganni d’amore escogitati da Giove, dalla sensualità inerme di Lucina alle mistiche allegorie nuziali di Tiziano”.

E “all’uscita, i visitatori potranno attraversare la passeggiata degli innamorati: una galleria di fiori da percorrere per un romantico arrivederci”. Si parla di una nota parlamentare e del suo fidanzato, pronti a varcare la soglia del museo: chi saranno?

***

ERNESTO COLNAGO

COLNAGO FA PEDALARE COLAO

Ernesto Colnago fa 90 anni e mercoledì a Milano sarà festeggiato nell’Arena Bocconi Sport Center: l’inventore delle biciclette più amate dai campioni sarà salutato, da alcuni in presenza e da altri in streaming, da Romano Prodi, Luca Cordero di Montezemolo e Vittorio Colao.

VITTORIO COLAO

Una passione, quella del ministro, nata durante la sua permanenza londinese: “Una bicicletta da mostrare e di cui parlare con trasporto poteva diventare un modo accettabile e legittimo di manifestare un piccolo orgoglio patriottico. Ero appena partito con l’analisi delle alternative quando un grande amico mi consigliò di lasciar perdere Internet, brochures e confronti tecnici e di andare invece a parlare con ‘l’Ernesto’. Così un pomeriggio andai a Cambiago”. Quell’Ernesto era Colnago.

***

maria elisabetta alberti casellati meme by carli

CASELLATI ACQUISTA IL CODICE DI SAN LEUCIO

La Biblioteca del Senato ha acquistato l'edizione, in italiano e latino, del cosiddetto Codice o Statuto di San Leucio, pubblicata da Michele Migliaccio e dalla Stamperia reale di Napoli nel 1789.

Re Ferdinando di Borbone decise di fare una scuola dell'obbligo, pubblica e gratuita per tutti i figli degli abitanti, maschi e femmine. Ritenendo che i giovani, così formati, restando a San Leucio potessero dare un contributo importante alla comunità e allo Stato, decise che vi avessero opportunità di lavoro e abitazione.

Incaricò dunque l'architetto Francesco Collecini di trasformare il Palazzo del belvedere perché potesse accogliere una vera e propria fabbrica «di sete grezze e lavorate di diverse specie fin qui poco e malamente conosciute, procurando di ridurla alla miglior perfezione possibile» e di costruire, proprio sotto al belvedere, un'area residenziale con case a schiera, dotate di acqua corrente e servizi igienici.

maria elisabetta alberti casellati

Regolamentò la vita e il lavoro nella comunità stabilendo un codice di leggi in cinque capitoli, la cui redazione è attribuita da alcuni ad Antonio Planelli. Una storia apprezzata dalla Casellati.

***

NENCINI E DANTE, L’EROE TRAGICO

Dante Alighieri un eroe tragico? Così lo ritrae Riccardo Nencini nel suo nuovo libro, intitolato “Condannato a morte” e pubblicato da Polistampa, centrato sul viaggio compiuto nel 1302 dal Divin Poeta per sfuggire a un destino terribile.

riccardo nencini

Nencini, politico di lungo corso, presidente della commissione Istruzione, cultura, spettacolo e sport del Senato, autore, tra le molte pubblicazioni, di testi su Oriana Fallaci e recentemente di un romanzo storico con protagonista Giacomo Matteotti, ama le vicende toscane del Medioevo e del Rinascimento.

Dante viene visto come un essere solo, pieno di dubbi ma deciso a vendere cara la pelle. I Guelfi Neri, appoggiati da Carlo di Valois, hanno conquistato Firenze, i Bianchi sono in fuga e tantissime sono le condanne a morte.

Alighieri è accusato di corruzione, baratteria, estorsione e altri reati: i suoi beni sono stati sequestrati i e il suo nome è stato infisso nel Libro del Chiodo, tra i nemici della patria da catturare e da bruciare sul rogo. “In quel triennio da carnevale macabro”, spiega l’autore, “il Mugello gli spalancò le porte”.

***

MACRON DA’ L’ESEMPIO E APRE LA BIBLIOTECA

emmanuel macron 1

Per i francesi la pandemia è finita: e così nei luoghi cari al presidente transalpino Emmanuel Macron si riapre. Anche a Roma, a Villa Medici, ieri, lunedì, è stata riaperta la biblioteca. L’accesso alla biblioteca è rivolto principalmente ai borsisti dell’Accademia di Francia a Roma.

Per appuntamento e nel limite della disponibilità dei posti, la biblioteca è aperta a storici dell’arte, membri di altre accademie romane, studenti di storia dell’arte, musicologi e architetti. A Macron piace moltissimo Villa Medici, con la moglie Brigitte ha visitato la mostra delle fotografie di Natacha Lesueur, rassegna intitolata "Come un cane ballerino" e curata da Christian Bernard.