I VELENI DI FERRONI - FANTAPOLITICA? CHISSÀ: QUALCUNO STA FACENDO GIRARE LA VOCE CHE PIER CARLO PADOAN, INABISSATOSI PER PAURA DEL COVID SULLA TRATTATIVA CON MPS (FINITA MALE), POTREBBE ABBANDONARE LA PRESIDENZA DI UNICREDIT E CANDIDARSI PER LA CAMERA NEL SEGGIO LASCIATO LIBERO DA GUALTIERI…

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

PIER CARLO PADOAN CON ELKETTE

E SE PADOAN SI RIPRENDESSE IL SEGGIO DONATO A GUALTIERI?

Fantapolitica? Chissà. Però qualcuno sta facendo girare la voce che Pier Carlo Padoan potrebbe abbandonare la presidenza di Unicredit, dopo l’affondamento della trattativa con il Mef attivata per rilevare il Monte dei Paschi di Siena.

Una scelta del genere, da parte di Padoan, addosserebbe platealmente le colpe del “fallimento” sulle spalle di Andrea Orcel. Di certo consentirebbe di far tornare l’attuale presidente dell’istituto in sintonia con il segretario del Pd Enrico Letta.

enrico letta piercarlo padoan

Il quale, secondo alcuni esponenti del Nazareno, potrebbe così restituire a Padoan, candidandolo, quel seggio parlamentare che aveva abbandonato permettendo a Roberto Gualtieri di avviare la lunga marcia per conquistare il Campidoglio. Sembra il girotondo caro ad Arthur Schnitzler, ma la politica riserva sempre delle sorprese.

Letta Gualtieri

***

PARMA ATTENDE L’INTERVENTO DI GIORGETTI

In attesa di capire cosa succederà nella Lega, Giancarlo Giorgetti prosegue imperterrito a fare il ministro. Per risolvere il dossier Whirlpool ha attivato l’Invitalia ancora guidata da Domenico Arcuri, ma non manca di partecipare a seminari e tavole rotonde.

GIANCARLO GIORGETTI NEGLI STATI UNITI

È previsto oggi un suo intervento a Parma, al convegno annuale sul diritto industriale promosso dall’università con Cesare Galli, professore e grande esperto di Ip, Francesco Albertini e Carlo Stagnaro.

***

METTI MALAGÒ IN SMART CON CREMONESI

enrico letta roberto gualtieri nicola zingaretti

“Ma perché Giovanni Malagò, presidente del Coni, apre i lavori dell’assemblea dell’Ance?”, chiedeva un ingenuo partecipante alla riunione dei costruttori italiani, ieri mattina all’Auditorium Conciliazione.

“Semplicemente perché bisogna correre, e lui di sport se ne intende”, gli è stato risposto, indicando il cartellone che mostrava un centometrista in attesa del via, con un titolo cubitale nel quale risaltava la scritta “Pronti!”.

giovanni malago foto di bacco

Alla fine dell’incontro comunque Malagò è stato visto scappare con una Smart, a bordo della quale non c’era una miss ma l’ex presidente di Acer Roma Giancarlo Cremonesi. E quando la vettura si è trovata a largo Fontanella Borghese ha superato un tranquillo pedone, elegantissimo. Il suo nome? Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio

***

UN’ALTRA PRESIDENZA PER CIPOLLETTA

Il consiglio direttivo di Aifi, l’associazione italiana del private equity, venture capital e private debt, si è riunito in presenza, per la prima volta dal lockdown, per nominare le nuove commissioni e discutere le priorità su cui avviare l’attività associativa. La commissione Tax & Legal avrà come presidente Innocenzo Cipolletta, classe 1941.

innocenzo cipolletta foto di bacco

***

LATINI, SACE PER NAVI SOSTENIBILI

Poseidon Principles per Sace, che si impegna a monitorare le emissioni di gas serra del proprio portafoglio nel settore navale, particolarmente rilevante nell’attività svolta dall’azienda guidata da Pierfrancesco Latini in ambito export, al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’International Maritime Organization (Imo).

I Poseidon Principles rappresentano il primo accordo al mondo tra istituzioni finanziarie, rivolto al comparto marittimo, in materia di climate alignment. Sace misurerà su base annuale l’intensità delle emissioni climalteranti delle navi operative in portafoglio e pubblicherà, insieme alle altre istituzioni aderenti, il dato relativo all’allineamento climatico al fine di promuovere la trasparenza.

carlo fuortes foto di bacco (3)

***

RAI, RIPRENDONO LE SERATE DEL CIRCOLO

Buone notizie dalla Rai, ma Carlo Fuortes non c’entra. Ricominciano le serate del Circolo delle Vittorie, dopo venti mesi di chiusura. Per riaprire i battenti è stato organizzato un evento dedicato all’indimenticato presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, grazie al libro di Gennaro Sangiuliano “Reagan. Il Presidente che cambiò la politica americana, con la partecipazione dell’autore, direttore del Tg2 Rai, dell’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, del conduttore di Unomattina Marco Frittella e dell’ex caporedattore del Tg2 Rai, e vicepresidente di Stampa Romana, Emilio Albertario. Sede dell’evento, la storica sala teatro della parrocchia di Santa Lucia, a due passi da via Teulada.