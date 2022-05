I VELENI DI FERRONI - “A BUCKINGHAM PALACE HANNO FESTEGGIATO LA VITTORIA DI MELILLO”, DICE CON AMAREZZA UN MAGISTRATO. L’ARGOMENTO DEI NEMICI DEL NUOVO PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA È DELICATO: “È OPPORTUNO CHE UNA POLTRONA COSÌ IMPORTANTE VADA A UNA PERSONA CHE CONDIVIDE LA SUA ESISTENZA CON UN ALTISSIMO RAPPRESENTANTE DI UNO STATO ESTERO? SÌ, PERCHÉ JILL MORRIS, LA SIGNORA MELILLO, È STATA PER ANNI AMBASCIATORE DEL REGNO UNITO IN ITALIA, ED È UN ‘PEZZO FORTE’ DELL’AMMINISTRAZIONE INGLESE”

Gianfranco Ferroni per "Il Tempo"

BUCKINGHAM PALACE FESTEGGIA MELILLO ALL’ANTIMAFIA

“A Buckingham Palace prima hanno festeggiato la sconfitta di Nicola Gratteri. E subito dopo hanno brindato alla vittoria di Giovanni Melillo”, dice con amarezza un magistrato che parteggiava per il primo, nella gara la carica di procuratore nazionale antimafia.

A dirla tutta, Melillo ha tanti amici che lo stimano, tra i colleghi, ma i nemici sono molto agguerriti.

E l’argomento che propongono questi ultimi è delicato, nel corso di una riunione: “Ma è opportuno che una poltrona così importante vada a una persona che in casa condivide la sua esistenza con un altissimo rappresentante di uno stato estero? Sì, perché Jill Morris, la signora Melillo, è stata per anni ambasciatore del Regno Unito in Italia, ed è un ‘pezzo forte’ dell’amministrazione inglese”.

Addirittura, tra i colleghi del procuratore c’è chi chiede “un intervento del Csm, del parlamento e anche del Copasir per chiarire la materia. La trasparenza, innanzitutto, deve essere garantita, quando i ruoli sono così delicati e riguardano la sicurezza dello stato”. Tutti d’accordo sul fatto che “l’Inghilterra è una nazione amica, e garante del diritto, ma se un alto magistrato vive, sposato o no, con un rappresentante di una dittatura che si fa?”

ROBERTO CINGOLANI STEFANO BONACCINI

CINGOLANI E BONACCINI, LA STRANA COPPIA

Quella formata da Roberto Cingolani e Stefano Bonaccini è una strana coppia: ma funziona. Il ministro per la Transizione ecologica e il governatore della regione Emilia Romagna sono d’accordo: va creato un hub nazionale per gas e rinnovabili, e Ravenna appare perfetta per ospitare la piattaforma per la rigassificazione e un parco eolico.

Si sono incontrati a Bologna, Cingolani e Bonaccini: "Qui ci sono le condizioni per realizzare le infrastrutture strategiche per l'Italia", ha detto il primo, sottolineando che si è “parlato di futuro come mai in precedenza".

Ovviamente è già partita la contraerea ambientalista, con Legambiente Emilia-Romagna pronta a rilevare che il rigassificatore "potrebbe rivelarsi un cavallo di Troia nella strategia energetica a medio termine della regione Emilia-Romagna: gli obiettivi del patto per il clima e il lavoro così come gli obiettivi indicati all'interno del Piano energetico regionale richiedono di avviare già ora un processo di totale de-metanizzazione ed elettrificazione dei consumi sul territorio regionale". E siamo solo all’inizio.

***

MALAGO’ RICORDA CONCETTO LO BELLO

E’ stato il più famoso arbitro italiano, per oltre mezzo secolo: e sarà il salone d’onore del Coni di Roma a ospitare nel pomeriggio del prossimo 13 maggio la presentazione del libro “Concetto Lo Bello – Storie e momenti di vita tratti dall’archivio di famiglia”, dedicato al celebre dirigente sportivo.

Concetto Lo Bello – Storie e momenti di vita tratti dall’archivio di famiglia

All’appuntamento, organizzato dall’Associazione Concetto Lo Bello – Idee per lo sport, la cultura, il sociale, con il patrocinio del Coni, non mancherà il presidente del Coni Giovanni Malagò. Lo Bello era stato eletto in Parlamento nelle liste della Democrazia Cristiana nella circoscrizione della Sicilia orientale nel 1972, 1976, 1979 e 1983. Nel giugno del 1986 fu eletto sindaco di Siracusa, carica che ricoprì per cinque mesi.

