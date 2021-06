I VELENI DI FERRONI - “C’È GIUSEPPE CONTE”: AL CIRCEO LA VOCE È GIRATA VELOCEMENTE DURANTE IL FINE SETTIMANA. È CON LA COMPAGNA OLIVIA. PUNTA ROSSA È UN APPUNTAMENTO IMMANCABILE, PER “GIUSEPPI”. E QUEST’ANNO RIMARRÀ PIÙ DEL SOLITO (TE CREDO: HA MOLTO TEMPO LIBERO…) – LE QUOTE ROSA NELLE NOMINE STANNO METTENDO IN CRISI PIÙ DI UN MANAGER. AGLI UOMINI CHE VEDONO A RISCHIO IL PROPRIO INCARICO E CHE VIVONO CON UN COMPAGNO, MA SENZA RENDERLO NOTO, È VENUTA UN’IDEA…

luigi gubitosi foto di bacco

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Mattarella premia Tim e Nokia ma dimentica i cinesi. Un segnale?

Nuovi cavalieri del lavoro scelti dal capo dello Stato Sergio Mattarella: ci sono i leader di due grandi aziende come Tim e Nokia Italia, rispettivamente con l’amministratore delegato Luigi Gubitosi e la vicepresidente Giuseppina Di Foggia. I cinesi sono assenti. Un segnale?

giuseppina di foggia

***

Giuseppe Conte torna a Punta Rossa

hotel punta rossa san felice circeo

“C’è Giuseppe Conte”: al Circeo la voce è girata velocemente durante il fine settimana tra le bocche dei vip. L’ex presidente del consiglio è tornato nel luogo di mare che più ama, con la sua compagna Olivia. Punta Rossa è un appuntamento immancabile, per Giuseppi. E quest’anno ci trascorrerà più tempo del solito, dicono i bene informati.

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL MARE

***

Letta, tregua con Salvini fino alle nomine Rai

Enrico Letta usa toni soft con Matteo Salvini, ma nel Pd c’è chi svela quello che viene definito “un trucco. Perché si tratta solo di una tregua tattica, al segretario interessa solo incassare un via libera alle nomine Rai, dove al partito spetta un ruolo di primo piano. Appena passata la stagione degli incarichi, Letta tornerà ad imbracciare il fucile contro il leader della Lega”. Tocca solo attendere…

giuseppe conte al mare con la fidanzata olivia paladino

***

Emiliano loda la Tav di Necci

Lo dice chiaramente, senza mezze parole: il presidente della regione Puglia Michele Emiliano loda la Tav che venne ideata da Lorenzo Necci. Per il governatore l’alta velocità ferroviaria “riduce le distanze, avvicinando il paese, e con rilevanti effetti nell’economia nazionale sul Pil oltre che sull’occupazione, nell’evoluzione del sistema dei trasporti, nel turismo, nel mercato immobiliare dei centri urbani.

michele emiliano

E con benefici per l’ambiente, legati alla riduzione di anidride carbonica emessa in atmosfera grazie allo shift dell’auto privata e dell’aereo”. Chissà se Emiliano adesso intitolerà allo scomparso Necci qualche spazio della regione Puglia, dove tra l’altro ha perso la vita…

***

sabina began 77

Dopo Sabina Began, ecco la camorrista

Dopo la bombastica intervista a Sabina Began chi sarà la protagonista, questa settimana, della nuova puntata delle “Belve”, la trasmissione di Rai2 di Francesca Fagnani? Una camorrista.

***

francesca fagnani

Lamorgese porta i migranti a Verona

La città di Verona ha una lunga storia di destra: quindi ha fatto un certo effetto, nel municipio guidato da Federico Sboarina, sapere che la prefettura ha appena pubblicato degli avvisi di gara, una procedura aperta “a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per conclusione di un accordo quadro con più soggetti per l’affidamento nel territorio della provincia di Verona del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale”.

luciana lamorgese

C’è un bando per cento posti del valore di 4 milioni di euro, un secondo per 950 posti da 33,3 mln e un terzo da 150 posti per 6,1 mln. “Questo sbarco annunciato di migranti non è certo un regalo alla città da parte del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese”, sibila sconsolato un politico veronese. La scadenza per partecipare alla gara è stata fissata per il prossimo 28 giugno, ma non è difficile prevedere proteste non solo a livello locale.

sabina began 19

***

Manager, c’è chi è pronto a cambiare sesso

Le quote rosa nelle nomine governative sta mettendo in crisi più di un manager. Tra gli uomini che vedono a rischio il proprio incarico e che vivono con un compagno, ma senza renderlo noto, è scattata un’idea: “Ma se cambio sesso e divento donna conservo il posto?”

***

Gozi e gli italiani che lavorano per i francesi

sandro gozi

Sandro Gozi vuole sempre stupire: ha scritto un testo per dire che “da luglio 2020 alla guida di Renault c’è un eccellente dirigente italiano, Luca de Meo. Nessuno pensa per questo che la più grande casa automobilistica francese sia diventata improvvisamente italiana”. E allora cosa si deve pensare di Gozi, italiano eletto deputato con i francesi di Renew Europe? Ah, saperlo…