Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Bonafede va a caccia di furgoni per detenuti

Manette in vista? Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole acquistare 200 autoveicoli furgonati esclusivi per il trasporto di due detenuti in celle singole. Sarà l’effetto Coronavirus, sarà che i mezzi in dotazione ormai hanno macinato tantissimi chilometri e sono da rottamare, fatto sta che a via Arenula hanno deciso di spendere 20,6 milioni di euro per dotare l’amministrazione penitenziaria di furgoni moderni.

Almeno in apparenza, visto che dovranno essere diesel, come impone il bando di gara, quindi ecologicamente scorretti, secondo quanto ha sempre affermato il leader politico di Bonafede, Beppe Grillo, uno che da sempre fa il tifo per le vetture elettriche e comunque meno inquinanti. Ci mancava lo smart working che, si sa, crea difficoltà al mondo della giustizia, ma grazie a questo investimento nelle aule torneranno ad apparire i detenuti, a bordo dei nuovi automezzi.

In sicurezza, anche per colpa del Covid-19, visto che trasporteranno solo due carcerati, oltre a “quattro operatori di scorta, di cui uno con il compito di conducente”. Si spera con il rispetto della distanza di un metro tra le persone ospitate all’interno. Quali saranno le caratteristiche dei nuovi mezzi?

“Trattasi di autoveicoli furgonati semi-finestrati”, e “personalizzati con livrea del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l’applicazione di appositi kit adesivi, e kit di allestimento per forze di polizia. L'ipotesi progettuale da parte degli offerenti deve prevedere, tra l'altro, la suddivisione dell'ambiente interno in tre zone, con accesso mediante tre porte e motore endotermico, la cui cilindrata non deve essere inferiore a 1.590 cc, con alimentazione diesel, euro 6 o superiore”.

Il “luogo principale di esecuzione” è la sede dell’autorimessa sita in Roma a Rebibbia, in via del Casale di San Basilio. Chi vuole partecipare all’appalto ha tempo fino al prossimo primo settembre: così si gioca pure le vacanze agostane. Per i più fortunati, c’è anche una “opzione di acquisto fino ad ulteriori 200 autoveicoli entro 36 mesi dalla stipula del contratto”.

Salini cerca avvocati

Si prevedono tempi duri per chi fa una causa di lavoro alla Rai. Il numero uno dell’azienda radiotelevisiva di stato, Fabrizio Salini, sta cercando (entro domani), grazie ad una procedura aperta, l’affidamento dei “servizi di assistenza e consulenza specialistica giuridico-legale".

In particolare, si tratta di assicurare alla Rai le indispensabili professionalità “in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale”, e un “servizio di assistenza e consulenza giuridica nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso stragiudiziale”. La volontà di viale Mazzini, senza alcun dubbio, è quella di ribattere colpo su colpo, codici alla mano, alle richieste dei lavoratori di Saxa Rubra, e non solo.

E, nello stesso tempo, far dimenticare la leggenda metropolitana che vuole la Rai sempre soccombente nelle cause di lavoro (comunque, è lunghissimo l’elenco dei giornalisti, anche famosi, assunti grazie a una vertenza vinta contro il teleservizio pubblico).

L’azienda sottolinea che dopodomani, nella mattinata, “in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto e tenuto conto delle garanzie già offerte dallo svolgimento della procedura di valutazione su piattaforma telematica, le offerte pervenute saranno aperte e valutate ove possibile attraverso videostreaming oppure in seduta riservata”.

Confalonieri pasteggia al Moro

Una colazione di lavoro condita da un grande appetito: veder mangiare Fedele Confalonieri è sempre uno spettacolo. Anche la scorsa settimana, nel ristorante “Al Moro”, situato alle spalle della Fontana di Trevi, “Fidel” si è presentato con la super manager di Mediaset Gina Nieri per pasteggiare. Nonostante l’offerta del locale che presenta anche spazi esterni, la scelta è caduta sulla seconda sala interna, dove comunque la distanza di sicurezza è assicurata grazie alla riduzione del numero dei tavoli rispetto all’era pre-Coronavirus. Classe 1937, il “Confa” non è secondo a nessuno nemmeno quando maneggia forchetta e coltello, “quasi come quando suona il pianoforte”, maramaldeggia un suo amico di antica data. E i milanesi amanti della buona cucina in quel ristorante non mancano mai.

De Sica e Boldi girano a Roma

Dureranno sette settimane le riprese romane del nuovo film che vede come protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi, iniziate ieri, lunedì 27 luglio. Il titolo della pellicola? “Un Natale su Marte”, per la regia di un nome storico della commedia all’italiana, Neri Parenti. Nel cast, Lucia Mascino, Milena Vukotic (sì, proprio lei, la leggendaria moglie del ragionier Ugo Fantozzi, con Parenti che era stato il regista, insieme a Paolo Villaggio, nel 1980, di “Fantozzi contro tutti”), Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina, quest’ultimo noto per le sue scorribande cinematografiche con Maccio Capatonda.

