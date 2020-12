4 dic 2020 10:43

I VELENI DI FERRONI – CONFINDUSTRIA BY BONOMI CONTINUA A PERDERE PEZZI: DOPO MARCELLA PANUCCI SE NE VA ANCHE IL DIRETTORE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI ANDREA BIANCHI, PASSATO A INVITALIA (PER UNA VOLTA ARCURI HA CONVINTO QUALCUNO) – HA OTTIME RELAZIONI CON TUTTI I MINISTRI DELL’INDUSTRIA DELL’ULTIMO DECENNIO, E NON SI POSSONO NON NOTARE LE PRESENZE AI CONVEGNI ACCANTO A BERNARDO MATTARELLA…