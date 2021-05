Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Il ministro Garavaglia? Sta dappertutto

Il ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia, non perde un colpo: sta dappertutto. Si presenta la sera all’Ambasciata di Francia, a Palazzo Farnese, per celebrare Charles Baudelaire, la mattina dopo eccolo al Maxxi per festeggiare il pullman Itabus con Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo e Gianni Punzo, quindi nel tardo pomeriggio arriva a piazza di Siena per assistere al concerto “Omaggio a Caruso”, direttore d’orchestra Alvise Casellati. In mezzo, si lavora. Applausi.

Le escort cercano i parlamentari

E’ dura la vita di chi si occupa dei social dei politici: deputati e senatori sono ricercatissimi dalle escort. Appena terminato il periodo più drammatico della pandemia, le lavoratrici del sesso sono tornate alla carica: l’onorevole di turno pubblica e un post e subito ecco la ricerca di amicizia di un gruppo di “professioniste”. I particolari anatomici sono ben esposti, ma il “social media manager” subito neutralizza l’assalto. Davvero un lavoraccio, specie se il parlamentare è sposato.

MAIORI

C’è Scannapieco, tutti in vacanza a Maiori

Tutti hanno riscoperto, improvvisamente, Maiori. E’ il luogo del cuore del nuovo numero uno di Cdp, Dario Scannapieco: Google ci dirà che a Roma e dintorni il gioiello della costiera amalfitana è stato cliccatissimo sul web, insieme al cognome dell’uomo indicato come capo del gruppo di via Goito. Tutti a cercare gli alberghi della cittadina, e pure a cercare parentele in zona…

Margiotta segretario d’aula al Senato

Sono stati 109 i voti con i quali Salvatore Margiotta, esponente del Partito democratico, è stato eletto segretario d’aula al Senato. Molti di più di quelli conquistati da Paola Binetti, che ne ha ottenuti 88. “Sono grato al gruppo del Pd che ha avanzato la mia candidatura, ed ai colleghi che mi hanno eletto. Spero che la mia esperienza parlamentare possa essere un buon viatico per svolgere un ruolo tanto delicato ed importante”, ha detto Margiotta.

I mille ruoli di Padoan

Pier Carlo Padoan gioca su numerosi tavoli: per esempio, il prossimo 4 giugno interverrà a un panel dedicato al G20, in qualità di vice presidente Iai e “T20 Italy Lead Cp-Chair TF3”. Del suo ruolo in Unicredit, in questo caso, nessuna traccia.

Unipol punta su Milano

Unipol punta su Milano, anche per gli investimenti immobiliari. In un distretto nella periferia, il gruppo punta su un progetto che propone una forte integrazione nell’ambito dell’area metropolitana milanese. Tutto inserito nel masterplan di Bruzzano, con salute, natura e persone al centro del progetto urbano. Non manca la presenza di un ospedale.

Maxxi, a Mediterraneo c’è Sonia Bruganelli

Nel giardino urbano del Maxxi, tanti gli ospiti invitati per il private party di apertura di Mediterraneo che, ripartendo dal successo della passata stagione, puntando sull’enogastronomia di qualità e buona musica. A dare il benvenuto agli invitati sono stati l’imprenditore Alessandro Cantagallo e Manfredi Alemanno Rauti.

Tra questi, la senatrice Isabella Rauti, la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, la conduttrice di Unomattina Monica Giandotti, la modella Elisabetta Dessy, gli attori Giampiero Ingrassia con la compagna Veronica, Jane Alexander con il fidanzato Gianmarco Amicarelli, Rocco Fasano, Grazia Schiavo, Alma Noce e Beatrice Grannò. Senza dimenticare Sonia Bruganelli, produttrice e moglie del conduttore Paolo Bonolis, e il regista, autore e conduttore tv Pino Strabioli.

