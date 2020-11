I VELENI DI FERRONI – IL GOVERNATORE DELLA TOSCANA, EUGENIO GIANI, ORMAI VIENE CRITICATO ANCHE DALLA SUA MAGGIORANZA: “SI CREDE DI ESSERE LA PIRA, STORICO SINDACO DI FIRENZE, CHE POI È LA CARICA A CUI HA SEMPRE ASPIRATO, MICA IL CARROZZONE REGIONALE” – CHE CI AZZECCA L’EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE MARTA CARTABIA CON POMPEI? LO SA SOLO DARIO FRANCESCHINI…

Il governatore della Toscana pensa di essere il nuovo La Pira

Il governatore, pardon, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ormai viene criticato anche dalla sua maggioranza: “Si crede di essere Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze, che poi era la carica a cui ha sempre aspirato Eugenio, mica il carrozzone regionale”, dice un suo vecchio amico.

Già, perché quello era da sempre il sogno di Giani, ma li, a capo dell’amministrazione comunale, c’è Dario Nardella. Ma perché proprio La Pira viene accomunato a Giani? “Per la lettera che ha scritto al governo per ‘difendere’ Mps. Sembra La Pira quando evocò la Madonna per salvare il Pignone. Solo che allora c’erano personaggi come Amintore Fanfani ed Enrico Mattei ai quali rivolgersi”. Appunto.

Franceschini “assume” Cartabia

“Solo Dario Franceschini sa che ci azzecca l’ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia con Pompei”, dice un dirigente del Mibact. Fatto sta che ieri il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini, ha firmato il decreto di nomina della commissione che individuerà il direttore del Parco archeologico di Pompei, messo a bando con la procedura di selezione pubblica internazionale.

La commissione è presieduta da Cartabia, presidente emerita della Consulta nonché professoressa ordinaria di diritto costituzionale all’università Bocconi, e selezionerà i dieci candidati ritenuti più idonei (44 le domande di partecipazione ricevute) e li convocherà a colloquio. All’esito degli ‘esami’ la commissione individuerà una terna di candidati che sarà sottoposta al ministro per la scelta finale.

La conclusione della procedura e la conseguente nomina del direttore è prevista per il 31 marzo del prossimo anno. La partecipazione alla commissione di valutazione è a titolo gratuito. Ormai anche la pubblica amministrazione quando “assume” non paga.

Con Palermo, vertici Cdp assicurati

Si parla tanto di manleva, dalle parti di Cdp, quando oggetto di un discorso è un gruppo che ha nel suo business le concessioni autostradali: fatto sta che a via Goito, dove regna Fabrizio Palermo, sono partite le danze per assicurare i vertici in tema di responsabilità civile.

Il prossimo 30 novembre scade un bando suddiviso in cinque lotti che per 24 mesi (ma nel testo originale, per complicare le cose, si legge che i valori sono “parametrati su base annuale”, tanto che l’effetto della polizza che partirà alla mezzanotte del 31 dicembre - sic! - cesserà l’ultimo dell’anno del 2021) prevede una “copertura assicurativa” prestata nella forma "claims made".

Le “garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l’eventuale periodo di osservazione). Nei termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, l’assicuratore anticiperà le spese di difesa relative a qualsiasi richiesta di risarcimento prima della sua definizione. Il massimale costituisce l’importo massimo che l’assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, salvo quanto disposto dall'art. 1917 del codice civile”.

Qualche cifra? Copertura per 20 milioni di euro per le perdite pecuniarie, e 20 mln per sinistro. E per le spese di difesa, 5 milioni di euro, in eccesso al massimale di polizza. Una forma di tutela che merita di essere letta, con 33 pagine ricche di definizioni di “atto illecito”, “ente esterno”, “evento critico nei rapporti con l’autorità di vigilanza” come Banca d’Italia e Consob, citate nel bando a “titolo esemplificativo e non esaustivo”. Della serie “non ci sono mica solo queste due”.

Nell’Umbria di Tesei ossigeno ai comuni

Nell’Umbria della governatrice Donatella Tesei le amministrazioni locali si danno da fare. Il comune di Marsciano ha acquistato, con fondi del proprio bilancio, 40 saturimetri. È una questione di vita, da assicurare ai cittadini: e il timore di non avere ossigeno sufficiente lo provano in tanti.

Per il sindaco Francesco Mele, “stiamo intervenendo per affiancare e sostenere il lavoro di medici e Usl nel dare assistenza alle persone positive al Covid e quindi in isolamento presso il proprio domicilio. Come dimostrano queste azioni messe in campo, il comune di Marsciano è in prima linea nel contrasto alla diffusione dei contagi e nella tutela della salute pubblica. I dati che continuano ad arrivare non sono purtroppo ancora confortanti ed è quanto mai indispensabile ricordare come il superamento di questa fase critica sia legato ai corretti comportamenti che ciascuno di noi deve attuare, in ogni momento, con scrupolo e responsabilità".

