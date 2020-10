I VELENI DI FERRONI – VISTO DAGLI PSICOLOGI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE STA MESSO MALE. E PURE GLI ITALIANI NON SE LA PASSANO MEGLIO: “IN QUESTE CONDIZIONI IL PAESE NON HA LE RISORSE PSICOLOGICHE PER REGGERE UN NUOVO LOCKDOWN. SAREBBE INSOSTENIBILE UNA SECONDA CHIUSURA TOTALE” – POLEMICHE ROMANE, E NON SOLO, PER L’ESPOSIZIONE DEDICATA AI MARMI TORLONIA BY FRANCESCHINI. TUTTA COLPA DELLO STREAMING…

Gianfranco Ferroni per "il Tempo"

Psicologi contro Conte: “Troppo disagio e stress”

Visto dagli psicologi, il presidente del consiglio Giuseppe Conte sta messo male. E pure gli italiani non se la passano meglio. “La pandemia, come tutte le grandi crisi che mostrano la nostra vulnerabilità e pongono una sfida adattiva, ha mostrato l'importanza degli aspetti psicologici per la vita e la salute.

Ora, dopo 7 mesi di questa situazione, il livello del disagio psicologico, non supportato da una rete pubblica carente o assente, è diventato un grande problema sociale e di salute pubblica”. Parola di David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, al Tempio di Adriano in occasione dell'evento per la Giornata Nazionale della Psicologia.

“Dopo l'estate i livelli di stress sono tornati a crescere e siamo quasi ai livelli di marzo, si pensi solo che il 59% degli italiani ha un livello di stress medio-alto (tra 70 e 100). In queste condizioni il Paese non ha le risorse psicologiche per reggere un nuovo lockdown. Sarebbe insostenibile una seconda chiusura totale”. E nel convegno molti professionisti volevano curare il premier, andando a palazzo Chigi.

Mastella benedice Italia Nostra

Metti Clemente Mastella a dare il via a un convegno di Italia Nostra, e il successo è assicurato. L’evento accadrà oggi a Benevento, la città che vanta come sindaco proprio Mastella, dove il sodalizio che tutela l’ambiente e il paesaggio e gli atenei "Giustino Fortunato", "Lumsa" e "Sapienza" di Roma saranno protagonisti di un convegno, definito come “incontro sannita”, che punterà l'attenzione su temi legati al meridione italiano, con particolare riguardo all'archeologia, all'urbanistica, al paesaggio degli insediamenti urbani e al ruolo fondamentale che le comunità e i cittadini hanno nelle azioni di salvaguardia.

Un appuntamento, quello benedetto da Mastella, che anticiperà le celebrazioni della “Carta di Gubbio”, documento caro al mondo della tutela, che dopo sessanta anni sarà oggetto di un convegno nazionale il 6 e 7 novembre. Da non dimenticare: l’incontro sannita permetterà agli architetti della città e agli studenti di godere dei crediti formativi. Applausi.

Franceschini, questioni di streaming

Polemiche romane, e non solo, per l’esposizione dedicata ai marmi della collezione Torlonia. Tutta colpa di una strana conferenza stampa, convocata in streaming nella mattinata di lunedì prossimo, che sta facendo infuriare chi scrive di mostre: una rassegna come questa va vista, fisicamente, perché “ammirare” online il politico di turno, in questo caso il ministro per i beni culturali Dario Franceschini, non merita di interesse per chi si occupa di arte.

E nascono tante domande: "Il razzismo 2.0 che si cela dietro il Coronavirus vuole colpire i giornalisti non allineati, con la scusa dei divieti di assembramento? Di chi è la colpa? Dei proprietari? Dello sponsor? E poi che c’entra il titolare del dicastero se la mostra si terrà in uno spazio comunale come Villa Caffarelli?”

Cacciatori e Bortuzzo coppia For.Te.

Affrontare il cambiamento e la crisi sanitaria migliorando motivazione, resilienza e leadership. Per approfondire questo tema Fondo For.Te., il più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua grazie alle oltre 130mila aziende che vi aderiscono, ha organizzato oggi “For.Te. Live”, che in 90 minuti di diretta web ha alternato testimonianze di imprenditori, interviste, momenti di formazione, di confronto sui temi della leadership e consigli pratici su come aiutare le imprese a ripartire.

Ospiti d’onore sono stati Manuel Bortuzzo e Maurizia Cacciatori, due testimonial sportivi che con le loro storie sono diventati simbolo di tenacia e di capacità di ripartire anche dopo eventi avversi, ma anche tanti imprenditori che hanno saputo affrontare con successo questi mesi difficili. Tra loro, Maurizio Marinella, che guida la maison napoletana creata dal nonno, poi l’amministratore delegato di Boggi Milano Roberto Zaccardi ed Eusebio Di Francesco che, oltre a essere allenatore del Cagliari, condivide con i fratelli la gestione di un hotel in Abruzzo. Hanno fatto gli onori di casa Paolo Arena, presidente di For.Te, e Luca De Zolt, vicepresidente: il fondo quest’anno ha messo a disposizione 83 milioni per aggiornare e migliorare le competenze delle aziende italiane attraverso percorsi di formazione continua.

Bersani fuori dal giro. Ma è Samuele

“Sono fuori dal giro da un po’ di tempo, ho avuto un momento di blackout creativo e vitale. Ci ho lavorato su. Poi ho iniziato a scrivere il disco ed è andata meglio. La paura del foglio bianco? Certo che la conosco, vengo proprio da lì”. Lo ha detto Samuele Bersani, ospite a di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a Radio2 Social Club per presentare il suo ultimo album, Cinema Samuele.

“Il lockdown? È stato un momento particolare in cui le persone creative hanno avuto il tempo di tirare fuori qualcosa. La copertina del disco è proprio il condominio della mia testa con tutte le luci che si sono accese dopo l’isolamento”. Nel corso della diretta su Rai Radio2 dalla sala B della romana via Asiago si è parlato molto di Bologna, dove Samuele vive e dove nacque l’amicizia con Lucio Dalla che lo aiuto’ a farsi largo nel mondo della musica.

