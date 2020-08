I VELENI DI FERRONI – DALLE PARTI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA QUANDO SI PRONUNCIA IL NOME DEL CEO DIMISSIONARIO DI UBI C’È CHI NON NASCONDE DI VEDERLO BENE ALLA GUIDA DI ROCCA SALIMBENI - IL CAMBIO DI MASCHERINA PER CONTE A GENOVA, MARTIN SORRELL AL BOLOGNESE E LAMBERTO DINI IN CENTRO CON LA MICRA...

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

VICTOR MASSIAH

Massiah ora è un uomo libero. Un futuro in Montepaschi?

Il ceo di Ubi, Victor Massiah, ieri ha parlato: “Ora sono un uomo libero”. Intesa Sanpaolo ha vinto, conquistando la "sua" banca, e così nella conference call con gli analisti finanziari Massiah si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, annunciando le “dimissioni con decorrenza immediata”, dicendo che “da qui in avanti la conduzione non è più mia.

ROBERTO GUALTIERI

Ho concluso il mio rapporto lavoro con questo gruppo dopo oltre 18 anni. Lascio il testimone a chi verrà consegnando credo un raggruppamento piuttosto solido e ragionevolmente profittevole, ma soprattutto peno di persone di altissimo valore che mi auguro troveranno valorizzazione nel nuovo gruppo”.

monte dei paschi di siena

Il futuro di Massiah? "Ho una fantastica bici elettrica: andrò su e giù per le montagne a prendermi aria pulita, poi si vedrà. Non ho fretta, non ho angosce e ho anche una certa età". Per la cronaca: dalle parti del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri quando si pronuncia il nome di Massiah c’è chi non nasconde di vedere bene l’ex banchiere di Ubi alla guida del Monte dei Paschi di Siena.

Boeing Mh-47G Block II Chinook

***

Trump acquista nuovi elicotteri da guerra

Donald Trump si arma con elicotteri potentissimi. La presenza degli Stati Uniti nello scenario aerospaziale si era già rafforzato, grazie all’immagine della missione, vincente, di Elon Musk, merito della capsula Crew Dragon di SpaceX, con a bordo due astronauti della Nasa, Bob Behnken e Doug Hurley. E ora è stato firmato un contratto da 265 milioni di dollari per altri nove elicotteri Mh-47G Block II Chinook che Boeing assemblerà nello stabilimento di Filadelfia per lo U.S. Army Special Operations Aviation Command.

DONALD TRUMP CON MASCHERINA

Boeing è ora sotto contratto per 24 Chinook di prossima generazione, che rappresentano il futuro degli elicotteri da trasporto pesante. Il più moderno Chinook presenta una struttura migliorata e nuovi contenitori di carburante più leggeri che aumentano le prestazioni, l’efficienza e la commonality in tutta la flotta. I nuovi Chinook offriranno all’esercito una capacità significativamente maggiore per missioni estremamente impegnative. E poi qualcuno dimentica che l’America è sempre l’unico alleato che interviene nei momenti del bisogno…

***

Cambio di maschera per Conte

giuseppe conte – inaugurazione nuovo ponte di genova 3

Prima un salto a Cerignola, nella sua Puglia, e poi a Genova per inaugurare il nuovo ponte. Il capo del governo Giuseppe Conte, visto il clima ligure, è arrivato proprio mentre pioveva, e personalmente ha impugnato l’ombrello e esibendo la mascherina con il logo della Presidenza del Consiglio. Il sindaco genovese Marco Bucci gli ha fatto indossare però un altro dispositivo, con la croce di San Giorgio. Impossibile invece un cambio di mascherina per il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ne indossa sempre una “ton sur ton”.

***

Martin Sorrell, ex Wpp, al Bolognese

martin sorrell 11

Sir Martin Sorrell, per tanti anni alla guida del colosso mondiale della pubblicità Wpp, ha cenato qualche sera fa a Roma a piazza del Popolo, nel ristorante "al Bolognese". Con lui, una esperta agente letteraria inglese e tre giovani signore. Vacanze romane o business?

***

Mastella battezza la nuova sede Eurispes

CLEMENTE MASTELLA

Dopo Sardegna, Sicilia, Calabria e Piemonte, l’Eurispes arriva in Campania con l’apertura della sede unica di Benevento. L’iniziativa, presentata nella sala conferenze dell’ente camerale dal presidente dell’Eurispes Gian Maria Fara, ha visto la partecipazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente della Camera di Commercio Antonio Campese. L’attività della sede campana dell’Eurispes, che sarà guidata dall’avvocato Paola Porcelli, prevede la realizzazione e la divulgazione di diversi filoni di ricerca tesi ad analizzare l’economia e la società campana nel tentativo di offrire degli spunti strategici di sviluppo.

***

lamberto dini

Dini gira in centro sulla Nissan Micra

Lamberto Dini, già presidente del Consiglio, classe 1931, gira per il centro di Roma. Evita il caldo, data l’età, e per questo sale su una Nissan Micra, guidata da un fedelissimo. Che spettacolo, vederlo intorno ai palazzi della politica su una utilitaria, lui che era abituato alle auto blu.